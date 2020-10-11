Описание и возможности программы 1С: Бухгалтерия

1С: Бухгалтерия – продукт, который относится к пакету программ 1С: Предприятие и активно используется во многих частных и государственных организаций нашей страны.

Программа уникальна, потому что с ней с одинаковым успехом могут работать как индивидуальные предприниматели, так и крупные многопрофильные холдинги. И неважно, какой объем и загруженность, сколько задач требуется выполнить. 1С: Бухгалтерия все будет выполнено качественно, в срок. На выгодных условиях арендовать облачное ПО 1С:Бухгалтерия можно в компании https://bit-live.ru/catalog/.

Что это такое

Это программа, которая позволяет вести организации налоговый и бухгалтерский учет в соответствии с законодательством. Разработчик регулярно выпускает обновления, а также новые версии своего продукта. Он оптимизирует уже присутствующие инструменты, каждый раделая их еще удобнее.

Кроме того, обновления часто вносятся из-за того, что на законодательном уровне в эту сферу вносятся какие-то правки. И все это оперативно должно быть отражено в инструментарии программы, чтобы бухгалтеры могли использовать их.

Еще одна универсальность в том, что программа интегрируется с системой 1С: Торговля и склад, с 1С: Зарплата и кадры и т. д., которые также входят в пакет 1С: Предприятие. Данные автоматически передаются, синхронизируются. Если есть какие-то расхождения, ошибки, просроченные задачи, программа сразу об этом сообщает.

Это удобно, позволяет упростить бухгалтерский, кадровый, складской учет, уменьшить в разы бумажную волокиту. Такие программы используются и в том случае, когда компания пользуется услугами бухгалтерского аутсорсинга. Это позволяет оперативно передавать информацию для ее последующей обработки бухгалтерами.

Возможности программы

Каждое предприятие при запуске программы может внести свои данные, выбрать способ налогообложения и остальные параметры, которые будут нужны. Функционал большой. Есть разделы и подразделы.

Интерфейс сделан так, чтобы было максимально просто и интуитивно понятно. Меню включает в себя следующие основные разделы:

Главное

Руководителю

Банк и касса

Продажи

Покупки

Склад

Операции

Отчеты

Справочники

Администрирование

В каждом иних есть свои подразделы. Можно вносить, корректировать информацию, создавать, например, карточки продуктов и не только. Это упрощает и ускоряет весь рабочий процесс. Большинство данных синхронизируются иодного журнала в другой. Если есть ошибка, это отображается и ее можно найти и устранить, что удобно.

Стоит ли приобретать и устанавливать 1С: Бухгалтерия

Однозначно стоит! Да, это не очень дешево, если учесть еще и обновление и обслуживание. Все процессы как на ладони, что важно не только для бухгалтера, но и для руководителя.

Легче контролировать работу сотрудников, если их много, компания большая, с филиалами. Все отчетности в налоговую можно отправлять в режиме онлайн, беличного посещения, очередей и прочего. Это удобно, просто и затраты себя с лихвой окупают за счет повышения качества, снижения расходов, строгого контроля.