Что важно знать о современных букетах с доставкой от онлайн-сервиса?

Хотите удивить близкого человека в Киеве оригинальным презентом, но заведения предлагают типичные композиции с завышенными ценами? Тогда можно обратиться к нашей флористической лавке, где выполнимо каждое желание заказчика!

Что можно назвать актуальным сейчас?

Вот уже несколько сезонов подряд из моды не выходит максимально натуральная аранжировка, где принято использовать максимально простые растения.

Так, стоит отказаться от помпезных роз, кал и других величественных цветов, заменив их васильками, английскими розами, маками и пионами.

Что касается оттеночной гаммы, то для доставки букетов в Киеве лучше выбирать приглушенные тона: кремовый, розовый, пастельный, пудровый, голубой и так далее.

Сейчас в тренде интересные варианты оформления композиций: обычный целлофан заменяют подарочными коробками и корзинами из натурального материала.

Кто "колдует" над каждым нашим заказом?

Наш магазин цветов смог прославиться тем, что в нем работают самые лучшие специалисты страны. Почему их принято считать таковыми? Да потому, что они:

занимали первые места на международных конкурсах;

обучались у "гигантов" флористики;

постоянно совершенствуют свои навыки;

отличаются высоким уровнем креатива.

Услуга доставки цветов в Киеве от FLORA24.COM.UA много внимания выбору компаний-поставщиков, поэтому смело заявляем, что сотрудничаем с лучшими из них.

К примеру, отличительной их чертой является то, что будущие растения выращивают без задействования химикатов.

В нашем заведении дополнительно каждый букет обрабатывается специальными органическими веществами для длительной "жизни".

Во флористической лавке даем возможность приобрести абсолютно по каждому поводу, включая дни рождения, свадьбы, детские праздники и так далее.

Дополнительно создаем мужские и детские композиции, где растения выгодно комбинируются с игрушками, предметами ухода, продуктами питания и так далее.

Есть ли выгода в таком онлайн-сервисе?

Наш интернет-магазин цветов с доставкой по всему Киеву известен своими скидками, акциями и распродажами, с помощью которых возможна экономия до 50% от общей стоимости букета. Постоянные заказчики имеют возможность получить бонусную карточку.

И в этом есть свое удобство. Так что пробуйте, мы уверены, вам точно понравится.