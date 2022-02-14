Обзор ассортимента детской мебели и аксессуаров от маркетплейса Юнона.Маркет
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Обзор ассортимента детской мебели и аксессуаров от маркетплейса Юнона.Маркет

14 февраля 2022

Не только жители Петербурга, но и многие его гости знают об одном из самых больших рынков-ярмарок города Юнона. Пандемия и периодически вводимые ограничения внесли свою лепту в том числе и на работу рынка.

По этой причине легендарный рынок Санкт-Петербурга создал свой маркет-плейс unona.market. Здесь, в том числе, можно найти большой ассортимент детской мебели и аксессуаров, которые можно приобрести с доставкой или воспользовавшись самовывозом.

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Ассортимент детских товаров, мебели и аксессуаров в Юнона.Маркет

Выбор действительно большой, как и количество продавцов, предлагающих здесь свою продукцию.

Благодаря здоровой конкуренции, цены более чем адекватные. В каталоге Юнона.Маркет в широком ассортименте представлены следующие категории товаров:

  • Детские кроватки
  • Держатели и балдахины
  • Прыгунки
  • Шезлонги
  • Ходунки
  • Люльки и колыбели
  • Качели
  • Детские шкафы
  • Детские комоды
  • Манежи
  • Пеленальные столики и доски
  • Стульчики для кормления и многое другое.

С полным ассортиментом, расценками можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Также можно найти там дополнительную интересующую информацию. Если есть какие-то вопросы, их можно задать по номеру телефона: 8 (812) 385-49-68.

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Преимущества покупок на Юнона.Маркет

Юнона славится своими масштабами, ассортиментом и достаточно адекватными ценами.

Поэтому его так любят петербуржцы и гости города. Даже в условиях возможностей онлайн-заказов, рынок пользуется бешеной популярностью, так как предлагает оптимальное соотношение цены и качества.

Но, основная проблема в том, что сейчас не всегда есть возможность посетить его. Особенно, в период новых волн коронавируса, который становится все более заразным.

Некоторые люди сами не хотят рисковать, другие не могут посетить рынок из-за отсутствия QR-кода и прививаться у них нет особого желания. Третьи просто не могут найти время для того, чтобы приехать, так как все время заняты.

Есть и те, кто сидит на изоляции, подцепив эту модную болячку. Независимо от причины, если что-то нужно купить в Юноне для детей, можно все заказать с доставкой через официальный маркет-плейс.

Либо, это может быть самовывоз, если есть возможность забрать заказа самостоятельно. Это уже каждый клиент решает сам. Все продавцы на сайте проверенные, надежные, работающие официально. Поэтому можно не сомневаться в качестве предлагаемого ими товара.



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