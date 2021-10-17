Что такое юридический адрес и как подтвердить его достоверность в налоговую

У любой компании и предпринимателя должен быть официальный адрес, даже если само производство, магазины, офисы и так далее., расположены в другом месте. Речь идет про почтовый адрес с индексом, названием региона, города, улицы, номером дома, этажом, офисом и так далее. Несмотря на то, что туда редко кто наведывается, именно на этот адрес налоговые органы, контрагенты и не только отправляют письма, различные уведомления, извещений и так далее.

Этот адрес видят все – банки, налоговая, контрагенты, обычные люди, потенциальные клиенты и так далее., потому что он указан в официальной контактной информации. На выгодных условиях аренду юридического адреса по всей Украине предлагает компания http://juradres.com.ua/.

Что такое юридический адрес

Для того, чтобы понять, что это, сначала необходимо рассмотреть сразу 2 понятия. Это адрес компании:

Фактический

Юридический.

Фактический адрес – это то место, где непосредственно осуществляется хозяйственная деятельность.

Это необязательно должно быть какое-то одно, строго прикрепленное за одним адресом место. Например, у ИП есть магазинчик, который сначала располагался в одном месте, а затем он решил переехать и арендовал помещение в другом районе города.

Никакого нарушения здесь нет. Он может вести свою предпринимательскую деятельность там, где ему удобно и выгодно, если это не нарушает закон.

А вот юридический адрес взять и просто так поменять нельзя. Это все делается официально с уведомлением налоговой. Официально юридический адрес – это местонахождение исполнительного органа компании.

Там должен располагаться офис директора или генерального директора фирмы. Если у компании есть свой офис, в котором действительно расположены кабинеты руководителя и другого административного персонала, они могут смело использовать этот адрес в качестве юридического.

Считается, что регистрировать в качестве юридического адреса свое место проживания могут только ИП.

Это не так, несмотря на то, что некоторые сотрудники налоговых органов могут с этим поспорить. Компании также могут использовать в качестве юридического адреса, например, место проживания генерального директора.

При этом если объект продолжает быть жилым помещением, располагать там офис нельзя. Он будет в другом месте.

Как подтвердить юридический адрес компании

Для этого подается соответствующее заявление вместе с документами на объект недвижимости.

Это может быть как право собственности, так и договор аренды. После проведения проверки, налоговый орган вносит соответствующую запись в ЕГРЮЛ.