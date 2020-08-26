Виды газовых котлов отопления и принцип их работы

Автономная отопительная система загородного дома создается на основе различных котлов отопления. В зависимости от доступности топлива это может быть газовый, электрический, твердотопливный котел отопления, либо работающий на жидком топливе.

Самыми распространенными являются газовые котлы отопления и связано это как доступностью энергоносителя, так и с многочисленными преимуществами этого вида котельного оборудования.

Критерия выбора по конструкции

По функционалу практически все виды газовых котлов от разных производителей одинаковы. Друг от друга они отличаются в первую очередь конструктивными особенностями.

Есть одноконтурные и двухконтурные газовые котлы отопления. Выбор между двумя конструкциями лежит в достижение конечной цели. Если котел необходим только для нагрева теплоносителя, с помощью которого будут обогреваться все помещения в доме, то потребуется одноконтурная конструкция.

Если планируется еще и обеспечить дом необходимым количеством горячей воды, то в этом случае приобретается двухконтурный котел отопления. Пи этом есть свои нюансы.

В то время, когда система будет переключена в режим потребления горячей воды, то теплоноситель в батареи отопления поступать не будет. Это один из недостатков, который решается установкой и использованием бойлера косвенного нагрева.

При этом такой бойлер может использоваться и совместно с одноконтурным газовым котлом отопления.

Выбор по способу установки

Классические газовые котлы устанавливаются на напольное основание. Как правило, такие котлы имеют относительно большие габариты, требуют значительного свободного пространства для установки.

Их монтаж осуществляется в специальном помещении, теплоноситель подается с помощью проложенного трубопровода. Обязательным условиям является необходимость установки котла ниже первого уровня отопительной системы.

Сегодня многие квартиры в новостройках имеют автономную систему отопления. Квартира, даже большая по площади, имеет свое ограниченное пространство, в котором напольному котлу прост может не найтись места. Выручают в этом случае настенные газовые котлы отопления, которые также бывают одноконтурными и двухконтурными.

Главное их преимущество – небольшие габариты, они не занимают свободного пространства в помещении, не мешают передвижению. Все виды газовых котлов отопления обладают высоким КПД, современные модели обладают расширенными функциональными возможностями.