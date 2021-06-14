Что такое инвестиционные монеты и какие есть их виды?

Чтобы эффективно зарабатывать на ценных бумагах или валюте, приходится изучать невероятные массивы информации. Однако зарабатывать по-настоящему получается после получения опыта (он зиждется на собственных ошибках). В любом инвестировании ошибка – это потерянные деньги. Существует другой способ инвестирования, который подразумевает не менее привлекательные показатели прибыльности. Речь идёт о рынке драгоценных металлов.

Инвестиционные монеты в Москве по своей сути представляют маленькие металлические слитки особой формы. В отличие от большинства финансовых инструментов инвестиционных рынках, ценные металлы демонстрируют наиболее устойчивые характеристики в условиях кризисной экономики.

Разновидности инвестиционных монет

Производством подобного продукта в РФ занимаются два монетных двора:

Московский монетный двор;

Санкт-Петербуржский монетный двор.

В России выпуск инвестиционных монет выполняется только из серебра и золота. В мире для этих целей также применяется платина. Нужно понимать, что инвестиционные монеты – это не то же самое, что и реликтовые монеты, выпущенные 300-400 лет назад на территории Российской империи.

Инвестиционные монеты располагаются в специальных прозрачных кейсах. Они не открываются, так как в противном случае стоимость их резко упадёт.

Приобрести или реализовать инвестиционную монету можно в банке или организации, которая специализируется на покупке/продаже подобного продукта. Как правило, держатели инвестиционных монет продают их банкам.

Инвестиционные и юбилейные (памятные) монеты: в чём разница?

Обыватель часто путает эти понятия. Обратим внимание на характеристики качества упомянутых монет. Оно бывает обычным (АЦ – uncirculated) или улучшенным (proof). Разница между памятными и инвестиционными монетами заключается в их качестве.

Юбилейные монеты в подавляющем большинстве случаев обладают улучшенным качеством. Но ценность этого продукта зависит не столько от качества чеканки, сколько от общей эмиссии.

Инвестиционные монеты – популярный инструмент. Объём эмиссии монетного двора может достигать сотен тысяч экземпляров. Чем шире тираж, тем ниже цена. Максимальный объём эмиссии памятных монет не превышает 25 000 (зачастую гораздо ниже).

Ввиду упомянутой особенности, памятные монеты обладают повышенным интересом не только для банков, но и для коллекционеров.

В видео обозначены лучшие инвестиционные монеты к началу 2021 года: