Что такое веревочный тимбилдинг и как он проходит

Одним из наиболее распространённых тренингов образования сплочённой команды является верёвочный тимбилдинг. Этот курс используется для сплочения людей, что может достигаться через полученный опыт совместного преодоления имеющихся экстремальных трудностей или же страхов. Организацию тимбилдинга "Верёвочный курс" в Москве выполнит компания Mosevent https://mosevent.ru/verevochnyy-timbilding/.

Когда несколько людей покидают зону комфорта, то им приходится адаптироваться и соединиться. При этом они должны обмениваться своими переживаниями и эмоциями, несмотря на страхи.

Людям, которые желают заняться такой экстремальной подготовкой, необходимо учесть, что это отличный вариант ощутить эффект «чувства локтя» и настоящую поддержку со стороны окружающих.

Подобный вариант подходит для тех, кому необходимо сплотиться и научиться работать в команде. При этом организаторы такого квеста степень экстрима регулируют в зависимости от предпочтений заказчика.

При прохождении необходимо очень внимательно следить, какое будет состояние у всех участников, как именно будут решаться сложные задачи, а также за степенью физической подготовки и непосредственно адаптации упражнений разных возрастных категорий.

Варианты проведения

Есть два главных варианта проведения верёвочного тимбилдинга.

Первый является классическим. В его суть входит определённое количество высотных упражнений с верёвочного курса, а также задания непосредственно для личного вызова. Все испытания проводятся на высоте, которая превышает 6 метров. Иногда она даже более 10 метров.

Также есть вариант низкого тимбилдинга, который специально разработан для того, чтобы команда между собой могла взаимодействовать. Все упражнения должны проводиться на высоте, которая 2,5 метра не превышает. В первую очередь вся команда должна сделать разминку.

При этом ведущий такого мероприятия всегда даёт определённые задания, которые направлены на настроение игрового тренинга. В разминку включается серия упражнений группой лиц, которые будут оказывать непосредственное влияние на физическое и на психологическое раскрепощение участников.

После этого команда разделяется на несколько групп и в каждой выбирается капитан. Далее необходимо придумать к команде наименование и девиз.

После каждая команда получает листовку, по которой будет следовать определённое время. Если в задании указан соревновательный режим, то участники между собой командами могут пересекаться. Но наиболее важным принято считать общегрупповой этап, в котором все участники преодолевают сложный участок.