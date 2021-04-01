Что такое вакуумные пакеты, их виды и как ими пользоваться
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Что такое вакуумные пакеты, их виды и как ими пользоваться

1 апреля 2021

Вакуумные пакеты пользуются большой популярностью среди производителей различной продукции в пищевой, сельскохозяйственной, фармацевтической и других отраслях.

Эта упаковка относительная недорогая и позволяет надолго сохранить свежесть продуктов. Широкий ассортимент вакуумных пакетов представлен на сайте компании http://packintorg.by/.

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Что собой представляет вакуумный пакет

С виду они ничем не примечательны. Это плотные ПВХ пакеты преимущественно прямоугольной формы, которые могут быть разных размеров. В них помещают продукт, а затем выкачивают весь воздух, после чего края запаивают, чтобы обеспечить максимальную герметичность.

За счёт отсутствия воздуха внутри, у бактерий нет возможности размножаться что испортило бы продукт. Поэтому срок годности продуктов существенно увеличивается без каких-либо дополнительных химикатов и консервантов.

Кроме того, выкачивание воздуха позволяет сделать готовую продукцию максимально компактной, что экономит пространство на складе и в других местах хранения.

Виды вакуумных пакетов

Если говорить о сфере применения, их можно разделить на две основные группы:

  • Бытовые для хранения
  • Упаковочные для сферы производства

Вакуумные пакеты бытовые используются для хранения различных вещей, в том числе одежды.

Они могут быть со специальным клапаном и представлять собой что-то вроде чехла для одежды либо с замком Zip Lock. В первом случае сначала необходимо упаковать все вещи, которые нужно куда-то на время отложить или поместить в чемодан.

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Затем с помощью шланга пылесоса через этот клапан высасываются весь воздух. Это уменьшает в несколько раз объём вещей, их можно компактно где-нибудь разместить. Во втором случае воздух просто вручную выводится из пакета, после чего закрывается замок Zip Lock.

Если говорить о пакетах используемых на производстве то основные отличия в размерах, объеме и плотности материала. Эти же пакета многие используют в личном хозяйстве, покупая небольшой вакууматор.

Например, фермеры для себя или на продажу могут упаковывать, таким образом, домашнюю колбасу, сыр и мясо.

Как пользоваться вакуумными пакетами

Если речь идет о производстве, то процесс упаковки обычно автоматизирован и организован по принципу конвейера. Если это поштучная упаковка, используется специальный вакууматор.

Например, в банках в кассе в такие пакеты упаковывают денежные купюры перед тем как отдать их инкассаторам. Вакуумные пакеты стоят недорого, но прекрасно справляются со своими задачами, выполняя функцию надёжной упаковки.



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