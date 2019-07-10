Что такое торговая стратегия форекс и их виды

На рынке валют и ценных бумаг трейдеры торгуют и зарабатывают на разнице цен. Уникальность такого заработка в том, что трейдер не имеет потолка, вы сами определяете для себя, сколько денег хотите получить. Если, конечно, умеете прибыльно торговать.

Однако, для эффективной торговли нужно иметь стратегию, т.к. удача и регулярный заработок – разные понятия. Ознакомиться с одной из таких интересных стратегий под названием Rupper Band можно на сайте http://tlap.com/strategiya-rubber-band/. Так что такое торговая стратегия на Форекс?

Что это?

Торговая стратегия – это совокупность всех фундаментальных и технических средств по анализу действий рынка, методы совершения самих сделок, фиксации прибыли и торговли с убыточными позициями.

Простыми словами – это действия, которые более опытные трейдеры автоматически применяют для получения регулярного дохода. Такая система позволяет минимизировать риски неудачной сделки и повысить вероятность получения прибыли.

Многие начинающие трейдеры пытаются угадывать движение курса валют, что является в корне неправильным и имеет высокие риски.

Виды

Вот несколько видов торговых стратегий:

Трендовые торговые стратегии. Эта стратегия основана на движении за трендом. Многие считают, что тренд – устойчивое движение цены, и если он начался, то это продлится достаточно долго;

Эта стратегия основана на движении за трендом. Многие считают, что тренд – устойчивое движение цены, и если он начался, то это продлится достаточно долго; Контр трендовые стратегии. Этот вид противоположен предыдущему, трейдеры стараются уловить коррекцию против действующего тренда. Многие недооценивают такой вид торговли, т.к. тренд зачастую довольно устойчивый. Однако, опытные трейдеры нередко зарабатывают на этом большие деньги;

Этот вид противоположен предыдущему, трейдеры стараются уловить коррекцию против действующего тренда. Многие недооценивают такой вид торговли, т.к. тренд зачастую довольно устойчивый. Однако, опытные трейдеры нередко зарабатывают на этом большие деньги; Торговля на флэте. Здесь торговля осуществляется только в том случае, если цена валюты находится в состоянии флэта. Многие устанавливают границы консолидации и отталкиваются от них. Если цена достигает нижней границы, то необходимо купить валюту, если верхней – продать;

Здесь торговля осуществляется только в том случае, если цена валюты находится в состоянии флэта. Многие устанавливают границы консолидации и отталкиваются от них. Если цена достигает нижней границы, то необходимо купить валюту, если верхней – продать; Стратегии на основе волнового анализа. Цены на валюты движутся волнообразно, и каждая волна имеет свои особенности. Многие трейдеры при появлении той или иной волны совершают привычные действия.

Создавайте стратегию, играя на демо-счетах. Только после проверки эффективности переходите к торговле на реальные деньги. Это позволит минимизировать риски потери финансов и проработать все нюансы торговой стратегии.

Заключение

Стабильный заработок возможен только при наличии эффективной торговли. На удаче можно закрыть 1-2 сделки с положительным результатом, но на постоянный доход можно не рассчитывать. Не ограничивайтесь 1 стратегией, многие трейдеры имеют по 2-3 штуки.