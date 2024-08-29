Что такое термоэтикетка
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Что такое термоэтикетка

29 августа 2024

Сегодня на каждом товаре можно увидеть этикетки со штрихкодом или иной информацией. Особым вниманием пользуются термонаклейки, отличающиеся высокой устойчивостью к влаге и механическим повреждениям. Они отличаются способом производства, имеют большой сектор использования. По выгодной цене термоэтикетки 58×40 купить оптом можно на сайте компании upakovkaplus.ru.

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Применение и преимущества термоэтикеток

Термоэтикетка представляет собой самоклеящуюся бумагу в рулонах, состоящую из нескольких слоев, с нанесенной информацией относительно товара.

С помощью простых манипуляций данные легко и быстро переносятся на предметы, что значительно упрощает маркировку и учет. Она используется в магазинах, на складах, на производстве, при сортировке товара на заводах, для ускорения сборки изделий, для ценников и ярлыков.

Наклейка состоит из нескольких слоев.

На первый, термохимический, наносится изображение. Для его нанесения используется специальный термотрансферный принтер, который воздействует на поверхность этикетки в конкретных точках, прогревает ее и получается качественная картинка.

Общий фон имеет белый оттенок. На средний слой наносится клей. Наружная пленка является защитной. Самоклеящаяся бумага является простым и недорогим способом нанести нужную информацию на товар. Достаточно снять защитный слой и наклеить этикетку на изделие.

Основными достоинствами термоэтикеток является простота использования, универсальность, устойчивость к внешним факторам, сохранение четкости изображения. Изготавливают наклейки на специальных станках при крупных заказах с возможностью производить до 6000 наклеек в час.

Для удобства линию объединяют с производственным конвейером, и данные сразу наносятся на изделие.

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Разновидности термоэтикеток

В производстве выделяют следующие виды термоэтикеток:

  • ЭКО. Подходит для товаров с недолгим сроком хранения, так как может намокать, быстро обесцвечивается, деформируется при смене температур, имеет невысокую стоимость. Используется в магазинах, супермаркетах;
  • ТОП. Обладает отличными эксплуатационными свойствами, не подвластна внешнему воздействию, противостоит влаге, жаре, различным загрязнениям и повреждениям, выдерживает заморозку.

Второй тип термоэтикеток пользуется большим спросом, имеет долгий срок службы. Такой вид наклеек намного дешевле объемных и голографических этикеток, наносится на любой вид поверхностей (стекло, пластик, дерево и т.д.).



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