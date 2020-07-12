Технология изготовления рекламных вывесок из акрилайта

Акрилайтом называют тип рекламы, выполняемой эстетическую функцию и несущей до потребителя необходимую информацию. Это одна из разновидностей лайтбокса. При этом она используется лишь в интерьерной рекламе.

Основой для создания являются светящиеся элементы и акриловое стекло. Элементы светящие, как правило, являются светодиодами. Подобные рекламные вывески в современном мире пользуются огромным спросом. Чаще всего их применяют для рекламы услуг либо каких-то товаров обладатели среднего бизнеса.

По своему виду это очень тонкие световые панели, произведённые из полупрозрачного либо же прозрачного стекла на акриловой основе. На этой панели возможно рассмотреть логотип определённой фирмы, рисунок либо же выгравированный текст. Изготовление акрилайта по выгодным ценам предлагает компания vnimanie.kiev.ua.

Способ изготовления и особенности

Для нанесения гравировки на панель, как правило, применяют лазер либо специально предназначенную фрезу. А вот изображение наносится приклеиванием плёнки на виниловой основе, на которой текст либо рисунок напечатаны предварительно.

Как правило, гравировка наносится по контуру рисунка. Благодаря этому он имеет более привлекательный вид и становится ярче и объёмнее. Около букв появляется светящийся довольно яркий ореол, который становится особенно заметным тогда, когда на улице темнеет.

На поверхности акрилайта возможно создавать различные картины благодаря применению светодиодной подсветки.

Особой популярностью производство акрилайтов пользуется из-за таких целей:

Указатели информационного и навигационного типа.

Различные вывески с надписями пояснительного характера.

Имиджевая яркая реклама.

Особенно актуальный такой тип рекламной продукции становится при оформлении офисов. Акрилайты могут быть настольного либо настенного типа. Монтаж, как правило, производится вдоль перегородок.

Неотъемлемой частью дизайна является оригинальность и элегантность, утончённость. Стоит отметить, что благодаря такой конструкции, внешний вид пространства зрительно увеличивается. Панели подсвечиваются с иной стороны.

В зависимости от предназначения форма и габариты, яркость и прочие показатели могут быть различными. В зависимости от цели использования все акрилайты разделяют на вывески для магазинов и бизнес-сувениры. В зависимости от расположения светового элемента можно выделить двухсторонний, верхний либо нижний вариант.