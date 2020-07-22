Что такое таргетированная реклама в Фейсбук и как ее настроить?

Многие предприниматели, которые используют контекстную и таргетированную рекламу для продвижения собственного бизнеса, незаслуженно игнорируют Facebook. Между прочим, именно эта социальная сеть обладает максимально платежеспособной аудиторией. Как правило, средний возраст потенциальных клиентов – 30+ лет. Именно в Facebook легче всего осуществлять конверсию практически по любым рекламным предложениям.

На сайте https://adseo.com.ua/ Вы сможете заказать профессиональную настройку всех топовых сетей контекстной и таргетированной рекламы. В том числе и Facebook. На самом деле, выполнить настройку самостоятельно не так сложно, как представляется в начале. Достаточно выполнить всего несколько этапов. Эффективную рекламную компанию вполне возможно организовать менее, чем за час.

Типичные подходы к настройке таргетированной рекламы в Facebook

Опирайтесь на следующий план:

анализ ЦА;

организация рекламного кабинета;

создание рекламных объявлений, кампании.

В свою очередь последний из вышеозначенных этапов можно разделить на мелкие составные части: выбор целей, настройка таргетинга, подбор плейсментов, выбор бюджета, создание креатива.

Очень важно с самого начала правильно спозиционировать для себя целевую аудиторию. Сегментирование рекомендуем выполнять на основании возраста и личных предпочтений. Кроме того, не забывайте про ретаргетинг.

Речь идёт о том, что если пользователь соцсети хотя бы раз выразил интерес к Вашему продукту, система в последующем регулярно ему будет напоминать о нём. Во многом именно за счёт этого и удаётся повысить конверсию.

Какими могут быть цели при создании рекламной кампании?

Facebook предлагает следующий инструментарий: лиды, узнаваемость, конверсия. Самый популярный вариант – конверсия. Она даёт возможность осуществлять переход из количество в качество – аудитория в продажи.

Однако, вполне возможно, что целью рекламной кампании является не продажа, а совершение пользователем каких-то действий. В таком случае важно перевести чек-бокс на «лиды».

Помните о том, что как бы Вы ни настроили Вашу рекламную компанию, необходимо посредством статистических данных анализировать её эффективность. Только за счёт экспериментов Вы сможете прийти к высокой эффективности.

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В видео представлен полный курс самостоятельной настройки контекстной рекламы в Facebook: