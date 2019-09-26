Что такое контекстная реклама и ее виды

В настоящее время мы не можем представить современный мир без рекламы. Ведь она везде и помогает продвинуть бренд или продать свой продукт. Поэтому в данной статье мы хотим рассказать вам, что представляет собой контекстная реклама и какие она имеет виды. А запустить и качественно настроить контекстную рекламу для вашего бизнеса помогут специалисты интернет-агентства https://holostenko.com.ua/ppc.

Что такое контекст? Какие имеет виды

Контекстная реклама представляет собой один из видов рекламы в интернете, которая содержит в себе информационный рекламный материал, соответствующей тематике страницы сайта на которой происходит ее транслирование.

Главным ее преимуществом среди других видов реклам в интернете это то, что она показывает только те продукты, которые сходи по тематике с сайтом на который зашел тот или иной человек.

В настоящее время данная реклама разделяется на четыре вида. Среди них:

Поискового контекстного типа.

Тематического контекстного типа.

Медийно-контекстного типа.

Реклама с персональным таргетингом.

Очень важно знать что такая реклама не подойдет бизнесу, который имеет новый уникальный продукт. Потому как для начала необходимо использовать другие рекламные пути для того, чтобы частота запросов по тематике вашего товара выросла, а потому уже использовать контекстную рекламу.

Более подробно о видах такой рекламы

Теперь мы более подробно расскажем вам о видах контекстной рекламы:

Поискового типа. Ее суть заключается в том, что она основывается на контексте, который вводит пользователь в поисковой системе. Такая реклама появляется возле результатов поиска. Может располагаться как до 10 окон справа или 2-3 вверху.

Тематического типа. Такая реклама будет размещаться на тех ресурсах, которые сходи по тематике с вашим продуктом. К примеру, это может быть новостной сайт, блог, социальная сеть и многое другое. Минус такой рекламы в том что она менее направлена на человека интересующимся вашим товаром, поскольку она предлагается на ресурсе который направлен не на конкретно вашу тематику продукта, а как говориться живет с ним на одном поле.

Медийно-контекстного типа. Данный тип рекламы объединил в себе лучшее своих прежних аналогов. Единственный ее минус в том, что стоит она значительно дороже чем два варианта, о которых мы рассказали вам выше.

С персональным-таргетингом. Это блоки рекламы, которые направленные на конкретные группы лиц. Она размещается на схожих ресурсах и может показываться в определенное время.

Как видите, видов такой рекламы предостаточно. А какой именно выберете вы, решать только вам!

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