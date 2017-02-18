Что такое таможенная очистка товара

Перемещение товаров между границами стран является достаточно сложной процедурой, так как требует соблюдения определенных правил. Сделать это можно самостоятельно или с помощью специальных организаций.

Таможенное оформление и услуги таможенного брокера дает возможность значительно упростить процесс таможенной очистки. Такими услугами занимается достаточно много организаций, с которыми можно ознакомиться на их персональных сайтах.

Основные понятия

Таможенная очистка грузов представляет собой специальные процедуры оформления документов, которые сопровождают товар, при пересечении границ или в случае смены таможенных режимов проверки.

Такие операции довольно сложны и требуют соблюдения определенных правил. Таможенную очистку зачастую проводит непосредственный владелец, но чтобы упростить данный процесс, очень часто доверяют его выполнение специальным таможенным брокерам. Эти представители являются своеобразными посредниками, что позволяет им действовать от лица владельца.

Алгоритм выполнения таможенной очистки

Проведение таких операций предполагает выполнения нескольких последовательных шагов:

В первую очередь составляется декларация на перевозимый груз. При этом учитываются основные правила обеих сторон, которые пересекает товар. На данном этапе груз получает специальный код, который является номером товарной номенклатуры ВЭД. После этого товар проходит контроль, в процессе которого осуществляется проверка цены и общей стоимости перевозимого груза. Завершающим этапом является оплата всех налогов и сборов, а также проведение операций по проверке не только товара, но и самого транспортного средства.

Когда все этапы соблюдены, груз может переместиться на территорию определенной страны, где его уже можно спокойно реализовать.

Обратите внимание, что данная процедура зачастую отличается на таможенных пунктах различных государств. Здесь могут присутствовать дополнительные рекомендации и правила проверки, о которых следует знать при пересечении конкретной границы.

Обратите внимание, что в таможенную очистку груза входит не только оценка его стоимости, но и проверка качества и состояния согласно определенным санитарно-гигиеническим нормативам того или иного государства. Это позволяет контролировать качество ввозимой продукции и соответственно реагировать при выявлении определенных нарушений.