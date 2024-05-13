Одной из разновидностей рекламной и информационной продукции являются так называемые информационные таблички. Они получили достаточно широкое распространение, так на них наносится полезная информация, позволяющая оперативно сообщить необходимые сведения для любого посетителя жилого дома, офисного помещения, торгового комплекса и других общественных помещений. Изготовлением информационных табличек на заказ занимается компания https://moscowneon.ru/tablichki.

Виды и характеристики информационных табличек

Всё многообразие информационных табличек, которые представлены на современном рекламном рынке можно классифицировать по следующим основным характеристикам:

Геометрическим размерам.

Материалу, из которого они изготовлены.

Для изготовления информационных табличек применяется разнообразный материал. Его выбор в основном зависит от назначения таблички и месте её размещения. Основными материалами для них считаются: Метал (как чёрный, так и цветной, в том числе различные сплавы), древесина и продукты переработки, например, фанера, органическое стекло и различные виды пластика, картон.

Месту их расположения или установки. В этом случае информационные таблички подразделяются на кабинетные или дверные, настольные, технические, адресные (квартирные или домовые), фасадные, индивидуального пользования и другие.

Способу нанесения текстовой и графической информации.

Стилю исполнения. Это зависит от решения дизайнера, интерьера помещения и желания заказчика.

Стоимости изготовления.

Назначение и область применения

По назначению информационные таблички подразделяются на следующие категории: