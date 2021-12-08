Интерес со стороны автомобилистов к бренду Yokohama планомерно увеличивается. Японское качество в сочетании с привлекательной стоимостью позволят укомплектовать автомобиль необходимым расходником. К покрышкам легкового транспорта выдвигаются особые технические требования. Речь идёт не только о ресурсе, но и о безопасности движения в разные погодные условиях. Yokohama имеет в своём ассортименте в том числе и шипованную резину. К слову сказать, шипованные покрышки находятся под запретом в самой Японии.

Выбирая резину для автомобиля, владелец автотранспорта должен ориентироваться на технические спецификации транспорта, предполагаемые условия эксплуатации автомобиля, а также сезонность.

Ассортимент Yokohama

Сегодня в арсенале японского бренда следующие линейки покрышек заслуживают внимания российского покупателя:

шипованные модели (Ice Guard);

фрикционные модели.

Наличие металлических шипов подразумевает езду исключительно по заснеженным или обледенелым дорогам. При движении по асфальту такая покрышка не обеспечивает необходимого сцепления с дорожным полотном.

Кроме того, происходит повышенный износ покрышки – шипы вырывает. Страдает и сам асфальт.

Фрикционные модели от Yokohama пользуются особой популярностью. Так называемые «липучки» обеспечивают высокую цепкость покрышке за счёт особого протектора. На шине присутствует стека канавок, обеспечивающих отведение влаги из-под пятна контакта, минимизируя риски аквапланирования.

Применение современных технологий

Помимо обеспечения стабильности в движении, инженеры Yokohama работают над сохранением ресурса в процессе эксплуатации. Так, в составе покрышек японского бренда используются нейлоновые нити.

Нейлоновые волокна обеспечивают не только армирование, но и стойкость резины к затвердеванию. При эксплуатации таких покрышек достаточно длительный период времени не образовываются трещины.

Рекомендуем обратить внимание на следующие линейки покрышек от Yokohama: Geolandar и W.Drive. Автошины обладают повышенной сопротивляемостью к срывам в заносы (на поворотах).

Кроме того, выбирая покрышки для автомобиля, рекомендуется учитывать и собственный стиль вождения.

В видео перечислены 5 ошибок при выборе зимней резины для легкового транспорта: