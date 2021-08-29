Что такое такелажные работы и что к ним относится

Во многих сферах требуется поднимать, перемещать, загружать, выгружать какие-то объемные грузы. Это можно делать как при помощи грузоподьемной спецтехники, так и при помощи специальных приспособлений. Ряд таких работ называется такелажными. Заказать такелажные работы по выгодным ценам можно на сайте компании https://www.antek.org/.

Что такое такелажные работы

Это работы по перемещению, погрузке и разгрузке как тяжёлых грузов, так и нестандартных габаритов и размеров.

Выполняются они при помощи специального оборудования. Но, это не то же самое, что выполнение подобных работ при помощи спецтехники. Последние называются стропильными. Такелажные работы подразумевают применение других видов оборудования. Это:

Домкраты

Лебедки

Тележки

Полиспасты и не только.

Делятся такелажные работы на несколько категорий в зависимости от веса груза:

Лёгкий вес. Это грузы весом до 2 тонн. Обычно речь идёт о каких-то бытовых грузах, офисное, медицинское, торговое оборудование и не только.

Тяжёлый вес. Здесь вес груза может варьироваться от 2 до 50 тонн. Это трансформаторы, какое-то емкостное оборудование, элементы металлоконструкций и не только. Для выполнения таких работ используется не какой-то один инструмент, а обычно несколько.

Весьма тяжёлые. Это грузы весом от 50 тонн. Часто они ещё и крупногабаритные. Для работы с такими грузами требуется куда более тщательная и объемная подготовка.

Виды такелажных работ

В основном это такие виды работ, как:

Перевозка сейфов

Перевозка банкоматов

Такелаж медицинского оборудования

Монтаж и демонтаж оборудования

Перевозка банкоматов

Разгрузка и перемещение оборудования, других грузов весом до 400 тонн и многое другое.

Выполнять такие работы может только квалифицированный специалист с применением соответствующей техники.

Даже если речь идет о грузах лёгких, весом всего в несколько центнеров, в целях безопасности самих людей которые выполняют эти работы, а также сохранности самих грузов, доверять погрузочно-разгрузочные работы, перемещение и всё остальное нужно только специалистам.

Где заказать такелажные работы

Такие услуги предлагаются во многих регионах.

Можно вбить в поисковике соответствующий запрос и перейти по ссылкам, изучить условия, расценки, особенности грузов с которыми они работают. Обязательно предварительно проверяется репутация компании для того, чтобы убедиться в том, что свои услуги она выполняет качественно.

Стоимость услуг будет напрямую зависит от того, что это за груз, какой у него вес, габариты, что именно нужно сделать.