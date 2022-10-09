Несмотря на современные достижения в электронном документообороте бумага по-прежнему используется для печати различных текстов, изображений, научных докладов и многое другое.

Наиболее популярным считается формат А4. Практически ни один офис не в состоянии обойтись бумаги этого формата. Современные производители выпускают огромное количество подобной бумаги различного качества и цвета. В широком ассортименте бумага а4 оптом представлена в интернет-магазине enterk.ru.

Виды бумаги формата А4 и её характеристики

Вся выпускаемая бумага данного формата классифицируется по следующим признакам и характеристикам:

Плотности. Эта характеристика указывает на массу в граммах на единицу площади (обычно это один квадратный метр). Зная её можно точно определить для какого вида оргтехники, она подходит и какое можно ожидать качество изображения или текста. Она варьируется от 60 до 280 г/кв.м.

Наличию и типу специального покрытия. По этому показателю различают следующие категории бумаги: обычную, матовую, глянцевую и микропористую.

Яркость. Этот показатель определяется по международной классификации ISO и определяется по количеству отражённого синего цвета. Благодаря этому показателю определят степень переотражения более холодных цветов, например, синего и зелёного. Кроме этого сего помощью определяю разборчивость монохромной (чёрно-белой) печати.

Белизна. Уровень белизны характеризуется значением по системе CIE. Он определяет количество световых волн, отражённых от выбранного образца бумаги по всей ширине оптического диапазона. Он указывается в процентах, что позволяет точно определить характер отражения. Для его увеличения в некоторые образцы бумаги добавляют так называемые флюоресцентные составляющие. В отдельных случаях добиваются парадоксально эффекта. Этот показатель превышает 100%, то есть количество отражённого цвета превышает количество падающего.

Класс бумаги.

Стоимости.

Компании производителю.

Особенности применения

Особенность бумаги формата А4 во многом определятся её классом.

В настоящее время существуют следующие классы: