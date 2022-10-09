Несмотря на современные достижения в электронном документообороте бумага по-прежнему используется для печати различных текстов, изображений, научных докладов и многое другое.
Наиболее популярным считается формат А4. Практически ни один офис не в состоянии обойтись бумаги этого формата. Современные производители выпускают огромное количество подобной бумаги различного качества и цвета. В широком ассортименте бумага а4 оптом представлена в интернет-магазине enterk.ru.
Виды бумаги формата А4 и её характеристики
Вся выпускаемая бумага данного формата классифицируется по следующим признакам и характеристикам:
- Плотности. Эта характеристика указывает на массу в граммах на единицу площади (обычно это один квадратный метр). Зная её можно точно определить для какого вида оргтехники, она подходит и какое можно ожидать качество изображения или текста. Она варьируется от 60 до 280 г/кв.м.
- Наличию и типу специального покрытия. По этому показателю различают следующие категории бумаги: обычную, матовую, глянцевую и микропористую.
- Яркость. Этот показатель определяется по международной классификации ISO и определяется по количеству отражённого синего цвета. Благодаря этому показателю определят степень переотражения более холодных цветов, например, синего и зелёного. Кроме этого сего помощью определяю разборчивость монохромной (чёрно-белой) печати.
- Белизна. Уровень белизны характеризуется значением по системе CIE. Он определяет количество световых волн, отражённых от выбранного образца бумаги по всей ширине оптического диапазона. Он указывается в процентах, что позволяет точно определить характер отражения. Для его увеличения в некоторые образцы бумаги добавляют так называемые флюоресцентные составляющие. В отдельных случаях добиваются парадоксально эффекта. Этот показатель превышает 100%, то есть количество отражённого цвета превышает количество падающего.
- Класс бумаги.
- Стоимости.
- Компании производителю.
Особенности применения
Особенность бумаги формата А4 во многом определятся её классом.
В настоящее время существуют следующие классы:
- Класс С. Его основными характеристиками являются: CIE равен 135-146%, ISO 92-94% при непрозрачности в 90%. На основании этих значений она может применяться в лазерных принтерах и МФУ только для монохромной печати, то есть документов и деловой переписки с максимальной скоростью печати до 35 страниц в минуту.
- Класс В. К этому классу относится бумага со следующими показателями CIE равен 152-160% и ISO 97-98% при непрозрачности в 91-92%. Её можно применять для двухсторонней печати при максимальной скорости до 180 страниц в минуту.
- Класс А. Считается наиболее высоким классом. Она может применяться как в лазерных, так и в струйных принтерах и МФУ при любой скорости печати. Это возможно благодаря следующим характеристикам: CIE выше 161%, ISO 98% при непрозрачности более 92%.