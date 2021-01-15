Что такое статическое электричество и какие есть средства защиты от него
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Что такое статическое электричество и какие есть средства защиты от него

15 января 2021

Большинство из нас знает, что такое статическое электричество еще со школы с уроков физики. Многие люди периодически в своей жизни сталкиваются с данным явлением. Например, электризуется одежда, волосы, бумага, шарики пенопласта, если они высыпались случайно из кресла-мешка и не только.

Все вышеперечисленные случаи возникновения такого явления в быту можно считать неопасными. Максимум, они доставляют ощущение дискомфорта. А вот на производстве накопление статического электричества может быть опасным.

Поэтому следует принять меры, чтобы избежать проблем и дискомфорта. Для этого существует несколько методов.

Заземление

Самый распространенный и обязательный вид защиты, используемый не только на производстве, но и в многоквартирных, частных жилых домах и других объектах.

Заземлять нужно не только общую сеть в объекте, но и работающие от электричества приборы. Для этих целей у них обычно есть специальный заземляющий проводник, который нужно подсоединить к общей системе заземления.

Антистатики

Это специальные спреи, используемые в быту. Состоят они из токопроводящего полимера. Его растворяют в спирте, смешанном с деионизированной водой. После распыления, частички этого полимера остаются на поверхности, а вода со спиртом испаряются.

И этот полимер не позволяет заряду накапливаться на поверхности обработанного антистатиком предмета. Есть Антистатики для одежды, волос и не только.

Ионизация воздуха

Для этих целей можно приобрести специальные ионизаторы. Либо, используются современные сплит-системы, в которых эта функция уже имеется. В процессе ионизации осуществляется поток ионов, которые заряжены как отрицательно, так и положительно.

Они находят молекулы с противоположной полярностью и притягиваются к ним, тем самым нейтрализуя накопившийся статический заряд.

Обязательно ли защищаться от статического электричества

Несмотря на то, что оно не видно глазу и только изредка проявляет себя, например, в быту, в обычной повседневной жизни, как минимум доставляет дискомфортные ощущения.

Кроме того, это не самым лучшим образом сказывается на общем самочувствии, настроении и даже взаимоотношении членов семьи, коллектива, которые находятся в одном помещении.

Что касается производственных объектов, то здесь такая защита должна быть в обязательном порядке. И средства защиты используются уда более серьезные.



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