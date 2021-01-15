Что такое статическое электричество и какие есть средства защиты от него

Большинство из нас знает, что такое статическое электричество еще со школы с уроков физики. Многие люди периодически в своей жизни сталкиваются с данным явлением. Например, электризуется одежда, волосы, бумага, шарики пенопласта, если они высыпались случайно из кресла-мешка и не только.
Все вышеперечисленные случаи возникновения такого явления в быту можно считать неопасными. Максимум, они доставляют ощущение дискомфорта. А вот на производстве накопление статического электричества может быть опасным.
Поэтому следует принять меры, чтобы избежать проблем и дискомфорта. Для этого существует несколько методов.
Заземление
Самый распространенный и обязательный вид защиты, используемый не только на производстве, но и в многоквартирных, частных жилых домах и других объектах.
Заземлять нужно не только общую сеть в объекте, но и работающие от электричества приборы. Для этих целей у них обычно есть специальный заземляющий проводник, который нужно подсоединить к общей системе заземления.
Антистатики
Это специальные спреи, используемые в быту. Состоят они из токопроводящего полимера. Его растворяют в спирте, смешанном с деионизированной водой. После распыления, частички этого полимера остаются на поверхности, а вода со спиртом испаряются.
И этот полимер не позволяет заряду накапливаться на поверхности обработанного антистатиком предмета. Есть Антистатики для одежды, волос и не только.
Ионизация воздуха
Для этих целей можно приобрести специальные ионизаторы. Либо, используются современные сплит-системы, в которых эта функция уже имеется. В процессе ионизации осуществляется поток ионов, которые заряжены как отрицательно, так и положительно.
Они находят молекулы с противоположной полярностью и притягиваются к ним, тем самым нейтрализуя накопившийся статический заряд.
Обязательно ли защищаться от статического электричества
Несмотря на то, что оно не видно глазу и только изредка проявляет себя, например, в быту, в обычной повседневной жизни, как минимум доставляет дискомфортные ощущения.
Кроме того, это не самым лучшим образом сказывается на общем самочувствии, настроении и даже взаимоотношении членов семьи, коллектива, которые находятся в одном помещении.
Что касается производственных объектов, то здесь такая защита должна быть в обязательном порядке. И средства защиты используются уда более серьезные.