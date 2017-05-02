Виды деревянной тары

Процесс транспортировки любого товара предполагает высокие риски нарушения его целостности. Минимизировать такое воздействие можно с помощью специальной тары, которая используется в качестве контейнеров для хранения.

Существует множество видов такой продукции, которая отличается типом и формой. Как правильно подобрать тару для определенного товара можно узнать на сайте trans-logistics.com.ua/tary-i-upakovki.

Классификация конструкций из дерева

Деревянная тара является одним из самых распространенных изделий, которую используют, как для хранения, так и транспортировки различных видов продуктов. Среди всего этого разнообразия конструкций можно выделить несколько основных групп:

Тара из массива. Данные изделия исполняются в виде ящиков разного размера и формы. В качестве основных материалов используются доски или бруски определенной толщины. Этот вид тары является одним из самых тяжелых и прочных. Ящики из фанеры. Прочность конструкции зависит от типа фанеры, которая используется при ее изготовлении. Для производства тары применяют фанеру на основе березы или древесины хвойных пород. Деревянные армейские ящики. Тара такого вида изготавливается в виде футляров конкретного размера. Все изделия стандартизируются ГОСТом 14225-83. Основным материалом для их получения является многослойная фанера. Ящики из ДВП. Прочность подобной тары является сомнительной, но при этом она прекрасно переносит механические воздействия. Данные материалы следует хранить только в сухом помещении, так как ДСП быстро разбухает и разрушается.

Разновидности бочек

Данные конструкции являются одним из подвидов деревянной тары, которая характеризуется круглым каркасом. Бочки можно разбить на несколько подвидов:

Изделия из массива. Такая тара является относительно дорогой и самой востребованной. Зачастую используются для хранения продуктов питания (огурцы, капуста и т.д.) или напитков (коньяк или вино).

Фанерно-штампованные бочки. Основным предназначением подобных конструкций является хранение обезжиренного молока, яичного порошка или жира. Чтобы предотвратить случайное нарушение герметичности, товар может дополнительно упаковываться в полиэтиленовые мешки.

Деревянные барабаны это разновидность бочки, которая имеет прямую цилиндрическую форму. Очень часто используют в качестве тары для хранения или перевозки сыпучих товаров.

Независимо от конструкции, деревянная тара должна исполняться только по специальным технологиям, что позволяет гарантировать качественную транспортировку.