Виды деревянной тары

Процесс транспортировки любого товара предполагает высокие риски нарушения его целостности. Минимизировать такое воздействие можно с помощью специальной тары, которая используется в качестве контейнеров для хранения.
Существует множество видов такой продукции, которая отличается типом и формой. Как правильно подобрать тару для определенного товара можно узнать на сайте trans-logistics.com.ua/tary-i-upakovki.
Классификация конструкций из дерева
Деревянная тара является одним из самых распространенных изделий, которую используют, как для хранения, так и транспортировки различных видов продуктов. Среди всего этого разнообразия конструкций можно выделить несколько основных групп:
- Тара из массива. Данные изделия исполняются в виде ящиков разного размера и формы. В качестве основных материалов используются доски или бруски определенной толщины. Этот вид тары является одним из самых тяжелых и прочных.
- Ящики из фанеры. Прочность конструкции зависит от типа фанеры, которая используется при ее изготовлении. Для производства тары применяют фанеру на основе березы или древесины хвойных пород.
- Деревянные армейские ящики. Тара такого вида изготавливается в виде футляров конкретного размера. Все изделия стандартизируются ГОСТом 14225-83. Основным материалом для их получения является многослойная фанера.
- Ящики из ДВП. Прочность подобной тары является сомнительной, но при этом она прекрасно переносит механические воздействия. Данные материалы следует хранить только в сухом помещении, так как ДСП быстро разбухает и разрушается.
Разновидности бочек
Данные конструкции являются одним из подвидов деревянной тары, которая характеризуется круглым каркасом. Бочки можно разбить на несколько подвидов:
- Изделия из массива. Такая тара является относительно дорогой и самой востребованной. Зачастую используются для хранения продуктов питания (огурцы, капуста и т.д.) или напитков (коньяк или вино).
- Фанерно-штампованные бочки. Основным предназначением подобных конструкций является хранение обезжиренного молока, яичного порошка или жира. Чтобы предотвратить случайное нарушение герметичности, товар может дополнительно упаковываться в полиэтиленовые мешки.
- Деревянные барабаны это разновидность бочки, которая имеет прямую цилиндрическую форму. Очень часто используют в качестве тары для хранения или перевозки сыпучих товаров.
Независимо от конструкции, деревянная тара должна исполняться только по специальным технологиям, что позволяет гарантировать качественную транспортировку.