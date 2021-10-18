Как делается накрутка подписчиков и лайков в Инстаграме
да придет идея думающему

Как делается накрутка подписчиков и лайков в Инстаграме

18 октября 2021

Инстаграм – одна из крупнейших и популярнейших на сегодняшний день социальных сетей. Данная площадка давно используется не просто для общения. Это возможность ведения бизнеса, поиска клиентов, повышения продаж, раскрутки своего личного блога и так далее. Даже очень популярные пользователи Инстаграм периодически прибегают к накрутке лайков и подписчиков, чтобы поддерживать на высоком уровне показатели статистики.

Неудивительно, что начинающие блогеры и вовсе не могут без этих инструментов. Им это, можно сказать, жизненно необходимо, если они хотят раскрутить свой блог, стать популярными. Накрутка подписчиков, просмотров и лайков Инстаграм возможна на сайте удобного сервиса PreLike.ru.

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Зачем накручивать лайки и подписки в Инстаграм

Это нужно больше даже не для статистики, потому что официальные алгоритмы видят искусственную накрутку, а для общей массы.

Чтобы привлекать живую аудиторию. Если обычного рядового человека заинтересовал пост или тот или иной товар в онлайн-магазине, который ведется через Инстаграм, он обратит внимание на количество подписчиков.

Будет немного подозрительно, если их мало. Он подумает, что тут что-то не так и не подпишется. Хотя все может быть так, но просто сама страничка новая и только раскручивается.

Поэтому и нужна эта масса в виде достаточного количества лайков и подписчиков. Раскрученным страницам все это нужно для того, чтобы держаться на плаву, удерживать определенное число подписчиков и лайков, чтобы оставаться в рекомендациях со своими постами.

Ведь есть естественный отток в виде отписок, блокировок и так далее., из-за чего общее количество уменьшается.

Как накручивают подписчиков и лайки в Инстаграм

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Это можно сделать несколькими способами.

Лучше выбрать наиболее эффективные, чтобы потраченные время и средства себя окупили.

  • Специальные сервисы. Это искусственная накрутка, которая живую аудиторию точно не принесет. Нужна она именно для массы, чтобы подписчиков и лайков было приличное количество. Сервисы платные, либо нужно выполнять задания. Лучше сразу воспользоваться платным вариантом, не тратя свое время на второе. Тем более что это не стоит так дорого.
  • Участие в гивах и конкурсах. Это тоже платное мероприятие, проводимое совместно с более или менее популярными блогерами.
  • Самостоятельная организация конкурса с розыгрышем какого-то приза, возможно даже денежной суммы. Понятно, что условием будет – поставить лайки под постами, подписка и так далее.

Эти способы наиболее эффективны, хотя их в разы больше.

Можно пробовать и другие. Возможно от них тоже будет ощутимый выхлоп.



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