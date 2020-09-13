Что такое спиральный компрессор и как он работает

Предназначается это устройство для сжатия охлаждающего реагента либо газа, воздушного потока. Происходит подобное за счёт снижения его объёма в камерах, которые образовываются поверхностью спиралей. Применение подобные агрегаты нашли в системе нагрева и охлаждения, кондиционирования и как вакуумные насосы. Широкий выбор спиральных компрессоров предлагает компания https://eco-sorb.ru/category/spiralnye-kompressory/.

Спиральные компрессорные установки могут быть нескольких типов. Самым востребованным вариантом является применение двух спиральных деталей, которые установлены с эксцентриситетом. При этом один элемент неподвижный, а второй – подвижный.

В состав компрессора спирального с одним подвижным элементом входят такие детали, как основание и крышка корпуса, силовой электрический агрегат и вал, а также неподвижная и подвижная спираль.

Вал приводится в работу при помощи электрического двигателя. Неподвижная спираль размещается в верхней части устройства. Подвижная спираль расположена на валу устройства.

В процессе передвижения между двумя спиралями образуются своеобразные карманы, которые по объёму снижаются при последующем перемещении. Имеющийся в них газ сжимается.

Помимо этого, компрессоры могут быть и с двумя спиралями подвижного типа. Они перемещение осуществляют около разных осей.

Помимо этих вариантов присутствуют компрессоры, где жёсткий элемент имеет форму спирали архимедовой, которая оказывает воздействие на упругую трубку. Подобные устройства, как правило, заполняются смазкой жидкой консистенции. Часто их зовут шланговыми.

Особенности устройств

В отличие от прочих объёмных агрегатов работа подобных компрессоров является более плавной. Спираль может отлично уравновешиваться. Благодаря этому к минимуму сводится сильная вибрация. Помимо этого, повышенная объёмная эффективность обусловлена наличием мёртвого объёма в таких агрегатах.

В сравнении с компрессорами поршневого типа, у спиральных меньшая степень пульсации. Также у них меньшее количество движущихся элементов. Это свидетельствует о лучшей надёжности устройства. Пружиной подвески для таких машин не требуется. Они обладают более компактными размерами.

Но недостатки у подобных приспособлений всё же присутствуют. Они являются достаточно чувствительными к загрязнению того газа, который перекачивают. Это связано с возможным оседанием мелких частиц.

Стоит помнить о том, что вал устройства обязательно вращаться должен лишь в одном направлении.