Как зарабатывать на CPA партнерках

CPA – метод рекламы товаров и услуг с оплатой за действие. Сейчас его используют интернет ресурсы – сети, биржи, которые как посредники публикуют ряд рекламных предложений (офферов). Желающие заработать мастера веб выбирают понравившееся предложение, и обеспечивают поток клиентов из интернета по ссылке на это предложение.

Если клиент совершает оговоренное действие (подписка, покупка), то мастер получает фиксированную плату за это действие от ресурса с этим предложением. Ознакомиться с обзором сети CPA.HOUSE с эксклюзивными офферами и высоким аппрувом можно по ссылке https://cpainform.ru/blog/review/cpahouse/.

Особенности и разновидности CPA

По сути, это разновидность партнерских программ для заработка в интернете.

Автор информационного продукта, товара или услуги в интернете предлагает свою индивидуальную партнерскую программу всем желающим. Желающие веб мастера за свой счет рекламируют по специальной ссылке эти продукты на всех доступных ресурсах в интернете.

При покупке продукта мастер получает оговоренный процент от стоимости продукта. За подписки или регистрации авторы не платят, из-за отсутствия системности их поступления. И здесь эффективно посредниками выступают CPA сети, собирающие у себя списки таких авторов.

Гарантией своего авторитета они централизованно привлекают массу мастеров веб, которые также рекламой за свой счет гонят потоки целевых клиентов (трафик) на выбранные партнерские программы со всех ресурсов в интернете – сайтов, социальных сетей, поисковых сетей. Такой процесс еще называется арбитражем.

Плата по фиксированным ставкам производится по разным полезным действиям.

Алгоритмы CPA выбирают самые оптимальные конечные действия для первичных рекламодателей. Это могут быть:

Регистрации в магазине или на ресурсе.

Заполнения анкет.

Подписки на услуги сервиса и на почтовую рассылку.

Покупки товаров в магазинах.

Оплата услуг.

Существуют два основных полезных действия в CPA:

CPL – это оплаты за лид, полезное действие клиента. Это регистрации, анкеты, подписки.

CPS – это оплаты за услуги и товары.

Полезные действия классифицируют еще по таким критериям:

Гео локация по странам и регионам.

Разделение по источникам, откуда идет поток клиентов.

Выделение по тематикам стоп слов, которые запрещены в рекламе.

Как зарабатывать на партнерских программах CPA

Алгоритм простой: