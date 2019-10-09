Обзор ассортимента и услуг компании malina-party.ru (композиции и декор из воздушных шариков)

Воздушные шары — это не только то, что любят маленькие дети. Современное производство позволяет делать этот продукт не только разных цветов и размеров, но и разных форм и с дополнительными эффектами. Компания malina-party.ru предлагает не только воздушные шарики в широком ассортименте, но и композиции и услуги декора из них.

Композиции из воздушных шаров.

Этот вариант может содержать шары разных видом, цветов и форм. Композиции часто приурочены к определенному событию. Если речь идет о признании в любви или предложении руки и сердца, заказывается композиция с наличием шаров в виде сердечек или специальных надписей.

Если это детский праздник в составе композиции может быть любимый мультипликационный персонах или несколько героев. Взрослому человеку можно подобрать композицию с соответствующими пожеланиями или наличием юбилейных цифр. Компания malina-party.ru предлагает как готовые композиции, так и индивидуальные.

Декор воздушными шарами.

Такой вид украшения помещения можно подобрать в зависимости от праздника. Есть варианты для детских мероприятий. Для торжественных событий декор может быть соблюден в определенной цветовой гамме.

Гирлянды из шаров могут быть любой длины и формы. При заказе уточняется тема праздника.

Детские мероприятия могут быть украшены шариками с изображением любимых героев. Часто бывают тематические детские развлечения, которые требуют определенный вид и окрас оформления.

Свадебное торжество всегда предполагает фотосессию. Для оформления помещения возможно изготовления арки из шаров, где можно будет сделать фото с каждым гостем.

Оформление помещения для банкета может быть оформлено воздушными шарами определенного цвета и размера. Этот вариант декора придаст празднику легкости и оригинальности.

Гирлянды из шаров можно использовать и для украшения квартиры для определенного праздника. Дополнительно в композицию может быть добавлен нужный герой или элемент.

Компания malina-party.ru гарантирует качество своих шаров. Благодаря прочному латексу и качественному наполнению ары не сдуваются и не лопаются. Праздник не будет испорчен взрывами и испорченной композицией.

При заказе гирлянды определенного размера возможны вопросы с транспортировкой. Компания malina-party.ru обеспечивает доставку своим транспортом в любой время в нужное место. Это гарантирует сохранность композиции.

Оплата услуг производится удобным для клиента способом.