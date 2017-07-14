Что такое SEO продвижение

Количество интернет-сайтов растет с каждым годом, что значительно затрудняет поиск качественной информации. Чтобы повысить рейтинг этого ресурса, его нужно подогнать под определенные правила.

Сделать это можно самостоятельно, предварительно пройдя курсы seo. Но важно понимать, что работать над этим нужно постоянно, так как условия постоянно изменяются и становятся жестче.

Основные понятия

SEO продвижение представляет собой комплекс действий связанных с параметрами сайта, позволяющий улучшить рейтинг последнего в списке, выдаваемом поисковиком на конкретный запрос. Иногда под такими действиями также понимают привлечения аудитории на ресурс любыми доступными методами.

Существует множество подходов выполнить такую оптимизацию, но условно SEO можно разделить на такие подвиды:

Прямое SEO предполагает продвижение сайта за счет улучшения его структуры, качественных статей или другого наполнения.

Непрямое SEO это раскрутка ресурса, методом размещения рекламных ссылок на него на других сайтах. Это позволяет привлечь больше посетителей, а соответственно увеличить рейтинг.

Методы оптимизации

Продвижение сайта может происходить несколькими основными путями:

«Белая» оптимизация предполагает выполнение действий, которые не запрещены различными поисковыми системами. Сюда можно отнести работу над структурой сайта (дизайн, правильное расположение ссылок, удобная навигация и т.д.). Такое продвижение предполагает также наполнение ресурса качественным контентом. «Серая» оптимизация — это умышленное разбавление текста большим количеством ключевых слов той или иной тематики. При этом копирайтеры манипулируют текстом таким образом, чтобы он соответствовал требованиям поисковиков за счет ухудшения читабельности. Иногда ключевые запросы могут включаться в такие теги, как title, meta description, h1, alt и т.д. «Черная» оптимизация это все запрещенные методы продвижения сайтов. Самыми популярными считается применение подменных страниц (дорвеев), которые предназначаются только для роботов. Иногда с целью повысить рейтинг взламывают другие ресурсы и размещают на них большое количество ссылок.

SEO продвижение — это целый комплекс сложных мероприятий, требующий знаний и опыта работы в этой среде. Чтобы получить быстрый и качественный результат, следует доверять решение таких задач специалистам.