Что такое сандалии?

Доподлинно известно, что сандалии изначально стали использоваться в Средиземноморье. По большому счету они представляют собой обувь, которая состоит из прочной подошвы, на которой закреплены ремешки, надёжно удерживающие стопу.

Привлекательность подобной обуви заключается в высокой степени комфорта, обусловленной не только отсутствием натирания, но и эффективным проветриванием стопы (в сандалиях стопа в принципе не может потеть). Означенная обувь лучшим образом подходит для летнего сезона. На сайте https://ua.antoniobiaggi.com/s/32/dlya-zhenshhin-sandalii-sezon-leto Вы сможете найти широчайший ассортимент женских сандалий по доступным ценам.

Современные тренды, отражающиеся в сандалиях

Дело в том, что классика всегда будет в моде. Но ведь регулярно ведётся поиск новых вариантов исполнения. Сегодня в качестве подошвы выбирается достаточно толстый материал.

Толщина подошвы составляет более 1 см. Несмотря на это, в подобных сандалиях весьма удобно ходить. Производители стараются использовать как можно меньше ремешков для обеспечения обхвата стопы.

Ещё несколько сезонов назад были в моде сандалии «Гладиаторы». Они поднимались фактически до колена и придавали явно античный вид всему образу. Сегодня подобные модели практически не используются.

Если говорить о подиумах, то в принципе сандалии отражают абсолютный минимализм. Это отражается не только в конструкции самой обуви, но и в отделке. Пряжка используется исключительно для практичных целей (никаких украшений). Ремни не располагают рисунком или заклёпками.

Практические рекомендации в отношении выбора сандалий

Выбор подобной открытой обуви может быть некоторым образом затруднён. Дело в том, что геометрия стопы у всех разная. А подъём в сандалиях имеет весьма большое значение.

При выборе обращаем внимание на следующие детали:

размер обуви должен идеально подходить стопе;

чем больше настроек у сандалий, тем лучше;

зафиксированная стопа не должна болтаться в обуви;

материал подошвы должен быть комфортным (сама подошва стопы не должна активно потеть).

Сегодня наблюдается тренд к максимальной открытости стопы. Весьма часто, для лучшей фиксации ремешок полностью охватывает лодыжку. Однако, имеются и модели, которые обеспечивают фиксацию другими способами.

В любом случае сандалии не предназначены для бега или спортивных игр.

В видео демонстрируются женские сандалии, которые были приобретены через Интернет (в Китае):