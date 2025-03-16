Что такое психологическое консультирование и что в него входит
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Что такое психологическое консультирование и что в него входит

16 марта 2025

Психологическое консультирование — Это помощь, оказываемая психологом человеку, который в силу специфики своей психики самостоятельно не справляется с ситуативными ментальными и эмоциональными нагрузками. А обучиться данному навыку поможет магистратура психологическое консультирование университета СИНЕРГИЯ.

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Какие форматы существуют

На консультации человеку оказывается поддержка в различных жизненных трудностях, психологических кризисах и травмах.

Специалист работает с мышлением и поведением клиента. На сегодняшний день все чаще можно встретить психологическое консультирование в формате онлайн.

Это очень удобный способ, позволяющий не только сэкономить время на дороге, но и в комфортной привычной домашней обстановке пройти терапевтическую сессию. В основе методики главной задачей такого консультирования является помощь человеку в поиске своего пути и комфортного для него способа решения существующей проблемы, что поможет ему стать более гармоничным и спокойнее достигать намеченных целей.

При правильном подходе в результате курса клиент сможет делать самостоятельный осознанный выбор и получить новые шаблоны поведения и эмоциональных реакций.

Общаясь с клиентом на консультации, специалист работает с его внутренним состоянием и душой, которые в психотерапии считаются подсознанием.

Вместе они:

  • Разбирают проблемную ситуацию;
  • Выявляют предпосылки появления проблемным моментов и реакции на них;
  • Ищут возможные пути решения;
  • Приходят к определенным решениям.

Родные люди и друзья помогают решить возникшую проблему, отталкиваясь от своего мнения, мировоззрения и жизненного опыта. В психологическом же консультировании клиент получает возможность увидеть саму ситуацию намного глубиннее и более широко.

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Как проходит консультирование

Специалист озвучивает практические рекомендации, каким образом поменять свой взгляд на окружающую действительность, свои установки и шаблоны реакций.

Такой просмотр ситуации помогает человеку воспользоваться своими внутренними возможностями для более легкого решения задач, управления сложными ситуациями, снятия тревожности, гармонизации межличностных отношений, избавления от неправильных установок и программ.

Какие виды бывают

Психологическое консультирование бывает:

  • Индивидуальное, когда разбираются личные проблемы, мешающие гармонично чувствовать себя в социуме;
  • Педагогическое — направлено на улучшение взаимоотношений между взрослыми и детьми в рамках семейных или школьных ситуаций;
  • Семейное — связано с помощью в налаживании отношений в паре, с родителями и детьми; преодолением семейных кризисов;
  • Деловое — помощь с определением профессии и наиболее подходящей сферы деятельности, раскрытие навыков и талантов.

В психологическом консультировании важно эмоционально следовать за клиентом, отталкиваясь от его реакций.

Исходя из этого психолог определяет, какие техники оптимально использовать в текущей ситуации, чтобы максимально помочь человеку.



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