Что такое консольный кран

Консольно поворотный кран представляет собой устройство для подъема и перемещения грузов в пределах небольшого по площади пространства. При этом груз передвигается вдоль консоли. Данные приспособления используются в логистических компаниях, на промышленных предприятиях либо строительных организациях. Главным составным элементом данного крана является стрела, так называемая консоль, вдоль нее перемещается грузоподъемное устройство, так называемый таль. Консоль может фиксироваться на стене помещения или отдельно стоящей колонне.

При этом консоль может быть поворотной или фиксированной.

Какие виды консольных кранов существуют

Стационарные устройства монтируют на колонну, зафиксированную на специально предназначенной для этого опорной плите или фундаменте. Такой кран обладает хорошей грузоподъемностью и способен поднимать тяжелое оборудование или предметы.

Настенные консольные краны монтируют в стену или несущую колонну, используя кронштейны. Их главным достоинством является то, что при их установке не нужно занимать площадь помещения. У них большой поворотный радиус консоли, составляющий до 180 градусов. Такое оборудование предназначено для работы, заключающейся в постоянном и однотипном подъеме грузов. При этом предъявляются особые требования к зданию и его стенам. Они должны выдерживать установку подобного оборудования.

Передвижные консольные краны предназначены для того, чтобы поднимать грузы в различных местах. Устройство передвигается с помощью колес или гидравлической тележки. Оно устанавливается на колонне с пирамидообразным основанием, заполненным грузом в качестве противовеса.

Распорные консольные краны имеют не самую большую грузоподъемность, а вынос их стрелы небольшой. Они устанавливаются на колонне, закрепленной между потолком и полом.

Краны могут иметь ручное управление или электропривод.

В основном используют устройства, оснащенные электроприводом.

Как и где используют консольные краны

Консольные краны в основном востребованы в промышленности и на логистических складах, а также на производстве.

Их можно эксплуатировать как на улице, так и в помещении. Оборудование выдерживает перепады температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Консольный кран может эксплуатироваться в качестве основного либо вспомогательного оборудования. У него есть свои достоинства и недостатки. Данный вид крана не обладает большой грузоподъемностью и не в состоянии обслуживать большую площадь, однако в ряде случает его функций достаточно для работы небольшого предприятия.