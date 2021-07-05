Что такое прокси-сервер ipv6 и его отличия от ipv4

Многие слышали, а некоторые еще и пользовались приватными ipv4 прокси. Часто встречаются упоминания и ipv6. Правда, далеко не все понимают, что это такое и есть ли вообще разница между ipv4 и ipv6. Найти анонимные быстрые прокси ipv4 можно на сайте Proxy-Sale.com.
Что это такое
Прежде чем описывать ipv6, лучше обратиться немного к истории, потому что так будет понятнее.
В 70-е годы прошлого столетия специалисты разработали протокол ipv4. С его помощью стало возможным присвоение персонального IP-адреса для всех устройств, с помощью которых осуществлялось подключение к сети Интернет.
Тогда наличие IP-адреса не было обязательным. Да и сам интернет не был столь распространенным. С тех пор прошло много времени. Глобальная сеть буквально окутала земной шар, а количество ее пользователей увеличилось в сотни тысяч раз.
Поэтому современный интернет и система передачи данных устроены таким образом, что у каждого устройства, которое подключается к сети, в обязательном порядке должен быть персональный IP-адрес. В момент создания такой шифровки все было идеально.
Персональных адресов хватило бы на 4 000 000 000 устройств. Никто не ожидал, что когда-нибудь количество устройств, которые будут подключаться к Интернету, станет в разы больше.
Это стало понятно в 2007 году. Именно в тот момент и задумались о создании нового, более гибкого протокола, у которого не будет таких ограничений.
Так и появился ipv6.
Преимущества ipv6
Их много. Это:
- Возможность получения статического IP-адрес
- Возможность создания собственной локальной сети, в которую могут входить 64 устройства и каждому из них присваивается персональный IP-адрес
- Повышенная скорость передачи данных.
Увы, но есть у данной технологии и свои недостатки.
Основными минусами являются:
- Невозможность прямого обмена данными с ipv4. Чтобы решить данную задачу используется специальный шлюз, чтобы переводить форматы.
- Пока мало сайтов на просторах Рунета, который поддерживают данный протокол.
По этим причинам, прежде чем воспользоваться протоколом ipv6, лучше убедиться лишний раз в том, поддерживает ли подключение его.
Это можно сделать самостоятельно, выполнив следующий алгоритм действий:
- Запустить Панель управления
- Выбрать Центр управления сетями
- Кликнуть на Подключение интернета
- Свойства
- Найти «Подключение протокола версии 6».
Если в списке есть этот пункт, подключение возможно.
Сам персональный Прокси ipv6 необходимо покупать, обратившись в специализированную компанию, которая такие услуги предоставляет. Это даст целый ряд преимуществ и откроет новые возможности.