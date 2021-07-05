Что такое прокси-сервер ipv6 и его отличия от ipv4
да придет идея думающему

Что такое прокси-сервер ipv6 и его отличия от ipv4

5 июля 2021

Многие слышали, а некоторые еще и пользовались приватными ipv4 прокси. Часто встречаются упоминания и ipv6. Правда, далеко не все понимают, что это такое и есть ли вообще разница между ipv4 и ipv6. Найти анонимные быстрые прокси ipv4 можно на сайте Proxy-Sale.com.

Что это такое

Прежде чем описывать ipv6, лучше обратиться немного к истории, потому что так будет понятнее.

В 70-е годы прошлого столетия специалисты разработали протокол ipv4. С его помощью стало возможным присвоение персонального IP-адреса для всех устройств, с помощью которых осуществлялось подключение к сети Интернет.

ethk4yiz

Тогда наличие IP-адреса не было обязательным. Да и сам интернет не был столь распространенным. С тех пор прошло много времени. Глобальная сеть буквально окутала земной шар, а количество ее пользователей увеличилось в сотни тысяч раз.

Поэтому современный интернет и система передачи данных устроены таким образом, что у каждого устройства, которое подключается к сети, в обязательном порядке должен быть персональный IP-адрес. В момент создания такой шифровки все было идеально.

Персональных адресов хватило бы на 4 000 000 000 устройств. Никто не ожидал, что когда-нибудь количество устройств, которые будут подключаться к Интернету, станет в разы больше.

Это стало понятно в 2007 году. Именно в тот момент и задумались о создании нового, более гибкого протокола, у которого не будет таких ограничений.

Так и появился ipv6.

Преимущества ipv6

tfaairja 

Их много. Это:

  • Возможность получения статического IP-адрес
  • Возможность создания собственной локальной сети, в которую могут входить 64 устройства и каждому из них присваивается персональный IP-адрес
  • Повышенная скорость передачи данных.

Увы, но есть у данной технологии и свои недостатки.

Основными минусами являются:

  • Невозможность прямого обмена данными с ipv4. Чтобы решить данную задачу используется специальный шлюз, чтобы переводить форматы.
  • Пока мало сайтов на просторах Рунета, который поддерживают данный протокол.

По этим причинам, прежде чем воспользоваться протоколом ipv6, лучше убедиться лишний раз в том, поддерживает ли подключение его.

Это можно сделать самостоятельно, выполнив следующий алгоритм действий:

  • Запустить Панель управления
  • Выбрать Центр управления сетями
  • Кликнуть на Подключение интернета
  • Свойства
  • Найти «Подключение протокола версии 6».

Если в списке есть этот пункт, подключение возможно.

Сам персональный Прокси ipv6 необходимо покупать, обратившись в специализированную компанию, которая такие услуги предоставляет. Это даст целый ряд преимуществ и откроет новые возможности.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алиса: Добрый день. Пишу вам по поводу игральных карт. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками, но...
  • Ярослав: Я меняю через обменники с последующим выводом на банковскую карту. Комиссии там минимальные и неощутимые....
  • Михаил: Я привязал биткоин-кошелек к платежной системе Вебмани. Там можно быстро обменять крипту на любую валюту,...
  • Igor Perunov: Занимаемся возвратом средств с брокерских организаций. Опыт более 5-ти лет. Решаем любые вопросы...
  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика