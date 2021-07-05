Что такое прокси-сервер ipv6 и его отличия от ipv4

Многие слышали, а некоторые еще и пользовались приватными ipv4 прокси. Часто встречаются упоминания и ipv6. Правда, далеко не все понимают, что это такое и есть ли вообще разница между ipv4 и ipv6. Найти анонимные быстрые прокси ipv4 можно на сайте Proxy-Sale.com.

Что это такое

Прежде чем описывать ipv6, лучше обратиться немного к истории, потому что так будет понятнее.

В 70-е годы прошлого столетия специалисты разработали протокол ipv4. С его помощью стало возможным присвоение персонального IP-адреса для всех устройств, с помощью которых осуществлялось подключение к сети Интернет.

Тогда наличие IP-адреса не было обязательным. Да и сам интернет не был столь распространенным. С тех пор прошло много времени. Глобальная сеть буквально окутала земной шар, а количество ее пользователей увеличилось в сотни тысяч раз.

Поэтому современный интернет и система передачи данных устроены таким образом, что у каждого устройства, которое подключается к сети, в обязательном порядке должен быть персональный IP-адрес. В момент создания такой шифровки все было идеально.

Персональных адресов хватило бы на 4 000 000 000 устройств. Никто не ожидал, что когда-нибудь количество устройств, которые будут подключаться к Интернету, станет в разы больше.

Это стало понятно в 2007 году. Именно в тот момент и задумались о создании нового, более гибкого протокола, у которого не будет таких ограничений.

Так и появился ipv6.

Преимущества ipv6

Их много. Это:

Возможность получения статического IP-адрес

Возможность создания собственной локальной сети, в которую могут входить 64 устройства и каждому из них присваивается персональный IP-адрес

Повышенная скорость передачи данных.

Увы, но есть у данной технологии и свои недостатки.

Основными минусами являются:

Невозможность прямого обмена данными с ipv4. Чтобы решить данную задачу используется специальный шлюз, чтобы переводить форматы.

Пока мало сайтов на просторах Рунета, который поддерживают данный протокол.

По этим причинам, прежде чем воспользоваться протоколом ipv6, лучше убедиться лишний раз в том, поддерживает ли подключение его.

Это можно сделать самостоятельно, выполнив следующий алгоритм действий:

Запустить Панель управления

Выбрать Центр управления сетями

Кликнуть на Подключение интернета

Свойства

Найти «Подключение протокола версии 6».

Если в списке есть этот пункт, подключение возможно.

Сам персональный Прокси ipv6 необходимо покупать, обратившись в специализированную компанию, которая такие услуги предоставляет. Это даст целый ряд преимуществ и откроет новые возможности.