Что такое подарочная кредитная карта

На сегодняшний день, наверное, каждый, кто уже достиг совершеннолетия, или находится в возрасте постарше, имеет банковскую карту или же является клиентом одного из банков. Этим уже давно никого не удивишь, ведь именно пластиковая карта уже давным-давно вытеснила бумажные деньги и стала основным средством расчета при покупке различных товаров и нужд.
Очень часто банки могут проводить различные так называемые акции, или раздать подарки своим клиентам в честь длительного и надежного сотрудничества или же, например, в канун праздников. Кредитная карта, или как еще она называется, подарочная кредитная карта, это то, что чаще всего банк может предложить своему клиенту.
В данной статье попробуем разобраться, что же собой представляет данный подарок, и так ли он будет приятен и полезен, как его описывают и преподносят.
Что же это за подарок
Подарочная кредитная карта, это та же самая ластиковая карта, которой все привыкли пользоваться, и она является банковским продуктом.
Безусловно, такая карта имеет ряд достоинств, например, то, что ее не нужно оформлять как обычный кредит, придерживаясь определенной процедуры. С подарочной кредитной картой все проще.
Бывают случаи, когда клиент банка может получить такой подарок по почке. И открыв конверт, увидеть там именно пластиковую карту, на которой будет его ФИО. Это связанно с тем, что существует одна определенная клиентская база данных, которая доступна всем банкам. Это не нужно воспринимать как приговор, обратившись в банк, от карты можно отказаться.
Что нужно знать
Не стоит забывать о том, что даже подарочная кредитная карта является, по большому счету обычной кредитной картой, с использованием которой нужно быть предельно осторожными.
Вот что обязательно нужно учесть:
- Изучить все условия кредитования, внимательно изучив договор.
- Подарочная кредитная карта имеет лимит денежных средств.
- Банк не контролирует, на какие именно покупки клиент тратит кредитные средства, но никогда не забывайте о льготном периоде, который также присущий данной карте.
- Используя кредитные средства, следите за тем, чтобы данный льготный период не был прострочен, иначе придется оплатить не маленький процент, который постоянно будет накапливаться. Мониторьте информацию и следите за сроками.
Прежде чем бездумно соглашаться на такой подарок, хорошо все обдумайте и взвесьте, вспомните поговорку о бесплатном сыре. Если нет желания связываться с кредитами, то лучше откажитесь от данной карты.