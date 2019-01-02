Что такое подарочная кредитная карта

На сегодняшний день, наверное, каждый, кто уже достиг совершеннолетия, или находится в возрасте постарше, имеет банковскую карту или же является клиентом одного из банков. Этим уже давно никого не удивишь, ведь именно пластиковая карта уже давным-давно вытеснила бумажные деньги и стала основным средством расчета при покупке различных товаров и нужд.

Очень часто банки могут проводить различные так называемые акции, или раздать подарки своим клиентам в честь длительного и надежного сотрудничества или же, например, в канун праздников. Кредитная карта, или как еще она называется, подарочная кредитная карта, это то, что чаще всего банк может предложить своему клиенту.

В данной статье попробуем разобраться, что же собой представляет данный подарок, и так ли он будет приятен и полезен, как его описывают и преподносят.

Что же это за подарок

Подарочная кредитная карта, это та же самая ластиковая карта, которой все привыкли пользоваться, и она является банковским продуктом.

Безусловно, такая карта имеет ряд достоинств, например, то, что ее не нужно оформлять как обычный кредит, придерживаясь определенной процедуры. С подарочной кредитной картой все проще.

Бывают случаи, когда клиент банка может получить такой подарок по почке. И открыв конверт, увидеть там именно пластиковую карту, на которой будет его ФИО. Это связанно с тем, что существует одна определенная клиентская база данных, которая доступна всем банкам. Это не нужно воспринимать как приговор, обратившись в банк, от карты можно отказаться.

Что нужно знать

Не стоит забывать о том, что даже подарочная кредитная карта является, по большому счету обычной кредитной картой, с использованием которой нужно быть предельно осторожными.

Вот что обязательно нужно учесть:

Изучить все условия кредитования, внимательно изучив договор. Подарочная кредитная карта имеет лимит денежных средств. Банк не контролирует, на какие именно покупки клиент тратит кредитные средства, но никогда не забывайте о льготном периоде, который также присущий данной карте. Используя кредитные средства, следите за тем, чтобы данный льготный период не был прострочен, иначе придется оплатить не маленький процент, который постоянно будет накапливаться. Мониторьте информацию и следите за сроками.

Прежде чем бездумно соглашаться на такой подарок, хорошо все обдумайте и взвесьте, вспомните поговорку о бесплатном сыре. Если нет желания связываться с кредитами, то лучше откажитесь от данной карты.