Как признать отцовство через суд

В ряде случаев при рождении ребенка от родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, будет необходимо подавать заявление в суд об установлении отцовства.

Это будет актуально в случае, если отец не хочет добровольно обращаться в ЗАГС и признавать свое отцовство. В этом случае поможет только обращение в суд.

Подробнее о подаче документов в Вахитовский районный суд г. Казани можно на сайте податьвсуд.рф

В каких случаях отцовство устанавливается через суд

Если биологический отец не желает добровольно зафиксировать факт своего отцовства и обратиться в ЗАГС с документами.

Мать ребенка отказывается от обращения в ЗАГС, отказывая отцу новорожденного в праве внести запись об отце.

Смерть матери, а также лишение ее родительских прав и отказ органов опеки отцу ребенка во внесудебном решении вопроса и установлении его отцовства по личному заявлению.

Установить отцовство в отношении лица, которому уже есть восемнадцать лет возможно только при его согласии.

Также понадобится согласие ребенка при его эмансипации. Если отцовство устанавливается над человеком, признанным недееспособным, нужно будет согласовывать вопрос с опекуном или органами опеки.

Какие документы понадобятся, чтобы обратиться в суд

Исковое заявление об установлении отцовства.

Оплатить государственную пошлину.

Собрать документы, подтверждающие отцовство в отношении ребенка.

Участвовать в заседании суда вплоть до вынесения судебного решения.

Получить копию судебного решения и предъявить его в органы ЗАГС для внесения в графу записи об отцовстве на основании решения суда. При этом в ЗАГС обращается сам заявитель, либо совершеннолетний ребенок, в отношении которого вынесено соответствующее решение.

Какие документы можно использовать в качестве доказательств отцовства

Совместные фотографии.

Медицинские документы.

Письменные доказательства, в том числе личную переписку.

Результаты экспертиз, в том числе ДНК-анализ.

Если в ходе рассмотрения суд установит, что ему необходимы документы, которые заявитель не может предоставить, он вправе их истребовать самостоятельно.

Если суд откажет в иске, то есть возможность обжалования решения в суде вышестоящей инстанции.

Какие права и обязанности возникают у мужчины, в отношении которого установлено отцовство.

Если отцовство будет установлено, то у мужчины появляются не только права, но и обязанности в отношении ребенка. Он должен выплачивать алименты на его содержание, если мать обратится в суд с соответствующим требованием.

При наличии записи об отце появляются права на наследование.

Таким образом, установление отцовства через суд является хорошим средством защиты прав и законных интересов ребенка, позволяющим внести в документы соответствующую запись, даже если отец не признает родство или умер либо признан безвестно отсутствующим.