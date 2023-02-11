Как правильно выбрать рулонные шторы на окно

Одним из вариантов оформления окон, особенно пластиковых, считается применение так называемых рулонных штор. Современные производители предлагают своим клиентам достаточно широкий выбор конструкций и расцветок таких изделий. Они могут закрывать полностью окно или частично, создавая необходимый уровень освещенности.
В широком ассортименте рулонные шторы в Днепре представлены на сайте компании shtory-shop.com.ua.
Виды и характеристики рулонных штор
Основными задачами, которые должны решать рулонные шторы являются, предотвращение поступления дневного света в помещение, ограничение возможности просмотра внутреннего содержания помещения и наличия посетителей (особенно это важно для нижних этажей, офисных помещений, комнат для переговоров и т.п.).
Кроме этого рулонные шторы являются дополнительным заграждением для проникновения холодного воздуха.
Всё многообразие подобных изделий можно классифицировать на основании следующих характеристики:
- Способу крепления.
- Геометрическим размерам. Этот параметр подбирается в зависимости от величины окна, на которое будет крепиться рулонная штора.
- Типу исполнительного механизма.
- Материалу, из которого изготовлены сами шторы.
- Степени прозрачности
- Виду используемой ткани. Это может быть натуральная или искусственная ткань. Выбор зависит от производителя.
- Стоимости.
- Компании производителя.
Опыт эксплуатации рулонных штор позволил выявить следующие основные достоинства:
- Они практически не провисают.
- Применяемый в них материал не подвержен обесцвечиванию. То есть они не выгорают даже при длительном воздействии прямых солнечных лучей.
- Обладают хорошей универсальностью в применении. Они могут применяться при любом стиле внутреннего оформления.
- Достаточно простая установка.
- Не сложность в эксплуатации и обслуживании.
Правила выбора
Выбор типа рулонных штор специалисты рекомендуют производить на основании оценки следующих требований:
- Должна быть чётко сформулирована задача, с какой целью планируется установка таких штор. То есть необходимо определить характер и назначение помещения (жилое, служебное, торговое и т.д.).
- Какой уровень прозрачности необходимо обеспечить. От этого будет зависеть вид материала самого полотна.
- Размеры установленных окон, на которые планируется крепить рулонные шторы.
- Как часто планируется ими пользоваться. Это определит выбор места крепления и механизм управления самими шторами.
- Стоимость всего комплекта, включая установку.
- Репутация компании производителя. Только у хорошо проверенной компании можно получить качественные рулонные шторы с надёжным механизмом управления. Это гарантирует надёжность и долговечность.