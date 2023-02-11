Как правильно выбрать рулонные шторы на окно

Одним из вариантов оформления окон, особенно пластиковых, считается применение так называемых рулонных штор. Современные производители предлагают своим клиентам достаточно широкий выбор конструкций и расцветок таких изделий. Они могут закрывать полностью окно или частично, создавая необходимый уровень освещенности.

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Виды и характеристики рулонных штор

Основными задачами, которые должны решать рулонные шторы являются, предотвращение поступления дневного света в помещение, ограничение возможности просмотра внутреннего содержания помещения и наличия посетителей (особенно это важно для нижних этажей, офисных помещений, комнат для переговоров и т.п.).

Кроме этого рулонные шторы являются дополнительным заграждением для проникновения холодного воздуха.

Всё многообразие подобных изделий можно классифицировать на основании следующих характеристики:

Способу крепления.

Геометрическим размерам. Этот параметр подбирается в зависимости от величины окна, на которое будет крепиться рулонная штора.

Типу исполнительного механизма.

Материалу, из которого изготовлены сами шторы.

Степени прозрачности

Виду используемой ткани. Это может быть натуральная или искусственная ткань. Выбор зависит от производителя.

Стоимости.

Компании производителя.

Опыт эксплуатации рулонных штор позволил выявить следующие основные достоинства:

Они практически не провисают.

Применяемый в них материал не подвержен обесцвечиванию. То есть они не выгорают даже при длительном воздействии прямых солнечных лучей.

Обладают хорошей универсальностью в применении. Они могут применяться при любом стиле внутреннего оформления.

Достаточно простая установка.

Не сложность в эксплуатации и обслуживании.

Правила выбора

Выбор типа рулонных штор специалисты рекомендуют производить на основании оценки следующих требований: