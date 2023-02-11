Как правильно выбрать рулонные шторы на окно
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Как правильно выбрать рулонные шторы на окно

11 февраля 2023

Одним из вариантов оформления окон, особенно пластиковых, считается применение так называемых рулонных штор. Современные производители предлагают своим клиентам достаточно широкий выбор конструкций и расцветок таких изделий. Они могут закрывать полностью окно или частично, создавая необходимый уровень освещенности.

В широком ассортименте рулонные шторы в Днепре представлены на сайте компании shtory-shop.com.ua.

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Виды и характеристики рулонных штор

Основными задачами, которые должны решать рулонные шторы являются, предотвращение поступления дневного света в помещение, ограничение возможности просмотра внутреннего содержания помещения и наличия посетителей (особенно это важно для нижних этажей, офисных помещений, комнат для переговоров и т.п.).

Кроме этого рулонные шторы являются дополнительным заграждением для проникновения холодного воздуха.

Всё многообразие подобных изделий можно классифицировать на основании следующих характеристики:

  • Способу крепления.
  • Геометрическим размерам. Этот параметр подбирается в зависимости от величины окна, на которое будет крепиться рулонная штора.
  • Типу исполнительного механизма.
  • Материалу, из которого изготовлены сами шторы.
  • Степени прозрачности
  • Виду используемой ткани. Это может быть натуральная или искусственная ткань. Выбор зависит от производителя.
  • Стоимости.
  • Компании производителя.

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Опыт эксплуатации рулонных штор позволил выявить следующие основные достоинства:

  • Они практически не провисают.
  • Применяемый в них материал не подвержен обесцвечиванию. То есть они не выгорают даже при длительном воздействии прямых солнечных лучей.
  • Обладают хорошей универсальностью в применении. Они могут применяться при любом стиле внутреннего оформления.
  • Достаточно простая установка.
  • Не сложность в эксплуатации и обслуживании.

Правила выбора

Выбор типа рулонных штор специалисты рекомендуют производить на основании оценки следующих требований:

  • Должна быть чётко сформулирована задача, с какой целью планируется установка таких штор. То есть необходимо определить характер и назначение помещения (жилое, служебное, торговое и т.д.).
  • Какой уровень прозрачности необходимо обеспечить. От этого будет зависеть вид материала самого полотна.
  • Размеры установленных окон, на которые планируется крепить рулонные шторы.
  • Как часто планируется ими пользоваться. Это определит выбор места крепления и механизм управления самими шторами.
  • Стоимость всего комплекта, включая установку.
  • Репутация компании производителя. Только у хорошо проверенной компании можно получить качественные рулонные шторы с надёжным механизмом управления. Это гарантирует надёжность и долговечность.



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