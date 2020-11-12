Что такое морозильные лари и какие есть их виды

Морозильные лари – разновидность холодильного оборудования, которое используется в коммерческих целях преимущественно в сфере торговли. Хотя, приобрести и установить его дома могут и обычные люди.

Существует несколько разновидностей таких устройств, отличающиеся не только объемом, но и конфигурацией, прочими техническими характеристиками.

Что такое морозильные лари

Это холодильное оборудование, в котором можно хранить замороженные овощи, полуфабрикаты, мороженое, фрукты, рыбу, мясо, сливочное масло и многое другое. Она представляет собой не классическую вертикальную, а горизонтальную камеру. Может быть с одним большим или несколькими отсеками.

Материал крышки, которая служит еще и дверцей, тоже может быть разным. Используются такие лари в магазинах, крупных супермаркетах, летних кафе, в заведениях общественного питания.

Могут быть установлены не только внутри помещения, но и на улице даже в жару под открытым небом. Нередко такие устройства можно встретить в домах и квартирах обычных людей, которые также хранят там замороженные продукты, но уже для личного использования в большинстве случаев.

Какие есть виды

Нет какой-то стандартной системы классификации таких устройств. При выборе морозильного ларя, учитывают целый ряд параметров:

Материал крышки. Крышка может быть непрозрачной или прозрачной из стекла. Если говорить о типах открывания, то есть следующие варианты:

откидная

раздвижная

Откидные удобны в заведениях общепита, потому что крышка может стать дополнительным рабочим пространством в закрытом виде. На нее можно что-то ставить.

Что касается раздвижных моделей, то это удобнее в сфере торговли, особенно в условиях ограниченного пространства. Стекло в сфере торговли также больше приветствуется, потому что можно показать товар. Крышка из стекла может быть прямой или выпукло-изогнутой.

Количество отсеков. Это может быть однокамерный, двух- и многокамерный морозильный ларь. Однокамерные удобны для хранения каких-то габаритных продуктов. Это могут быть, например, большие куски мяса и т. д. Если отсеков несколько, можно разделять разные типы продуктов при условии, что они не нарушают установленных правил товарного соседства.

Вместительность. Для дома и торговых помещений подойдут лари объемом 350-400 л. Для промышленных предприятий лучше использовать морозильные лари, объемом 450-650 л.

Также следует обратить внимание на материал покрытия корпуса. Есть пластик и металл. Пластик дешевле, но не очень прочный. Не менее важна компания-производитель. Лучше отдавать предпочтение проверенным и известным брендам.