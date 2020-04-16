Что такое липолитики для лица и их применение в косметологии

Это средства для инъекционной терапии. Благодаря им количество жировых отложений на лице можно существенно уменьшить. Средства способствуют ускорению процессов липолиза при помощи блокирования возникновения в подкожном матриксе жировых депо. Купить липолитики по выгодной цене предлагает компания 2filler.ru.

Возникновение жировых отложений в подкожном покрове является специальным механизмом, который в природе человеческого организма является заложенным. Процесс сам по себе является естественным.

Он призван защищать системы организма в той ситуации, когда последний не будет получать необходимого количества питательных элементов. По своей сути они являются своеобразным запасом на «чёрный» день.

Если правильный режим питания соблюдать, то не будет возникать лишнего количества жира. При его появлении можно будет придерживаться диет и проводить специальные нагрузки для избавления.

Но сбои могут происходит в любой системе. В такой ситуации, нет каких-либо результатов в итоге стандартных способов борьбы с отложениями.

Именно при таких сбоях в организме и рекомендуется использовать липолитики. В процессе проведения процедуры под кожный покров человека вводятся специально предназначенные препараты с соответствующими ферментами.

По своей форме эти препараты представляют фосфатидихлорина. Именно это вещество должно вырабатываться печенью человека для того, чтобы нормально происходили обменные процессы.

Благодаря компонентам, которые присутствуют в препаратах, процесс липолиза начинает работать. В том месте, куда был введён препарат, начинается расщепление жировых отложений. Из организма он будет выводиться естественным способом.

Преимущества

Стоит отметить, что у подобного метода коррекции лица имеется большое количество положительных качеств. Главными из них являются следующие:

Комплексный эффект. Благодаря филлерам, присутствующим в составе, устраняется часть жировых отложений. Помимо этого, в области проведения инъекции кожный покров становится более гладким и подтянутым.

Возможность проводить коррекцию в определённых отдельных частях тела.

Реабилитационные ограничения являются минимальными. Этот период составляет всего несколько дней. При этом осложнений вовсе не возникает.

За несколько процедур можно избавиться примерно от 6 сантиметров.

Но перед применением такой инъекции рекомендуется проконсультироваться со специалистом.