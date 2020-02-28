Технология офсетной печати визиток

Изготовление визиток способом инновационной офсетной печати является предпочтительной и востребованной технологией, особенно при большом объёме заказанной продукции. Этот метод считается отменным дизайнерским продуктом. Специалисты типографии https://operativno24.ru/uslugi/ofsetnaya-pechat/vizitki способны сделать визитки высококачественными и запоминающими, что немаловажно для заказчиков визиток.

Особенности офсетной печати

Офсетная печать является технологией, применение которой обычно предусматривает перенос используемой краски на применяемый материал с применением специального офсетного цилиндра являющийся промежуточным этапом. Офсетная печать, как правило, не может быть цифровой, она является таковой в которой используется технология фотоофсета.

Под названием офсет подразумевается инновационный вид печати, который позволяет добиться идеальной точности изготовленного оттиска. Для изготовления визиток способом применения офсетной печати обязательно использование высокотехнологичного оборудования.

Многие путают офсетную печать с совершенно иной формой печати−цифровой используемой, в основном, при небольших объёмах заказов. Цифровая печать это совершенно другой вид печати с использованием разных технологий

Качественные характеристики офсетных визиток

Печатание визиток с применением офсетного метода является востребованным способом печати из-за отменного качества продукции изготовленной по этому методу, экономичности метода и его продуктивности.

Благодаря офсетной печати получается высококачественная полиграфия с полным повторением всех тонких линий, а также даже самых мелких деталей, происходит передача всех цветов и оттенков.

Визитки изготовленные с применением офсетного метода, как правило, выглядят намного дороже их аналогов, которые распечатанные на промышленном принтере способом цифровой печати. Все визитки должны обладать со вкусом подобранным дизайном, а также соответствовать стилю компании или предпринимателя для которых они изготовлены.

Даже при первом взгляде на визитку, человек хотя бы немного разбирающийся в качестве полиграфической продукции, без особого труда определит каким методом напечатанная визитка−цифровым и офсетным методом.

Визитки изготовленные офсетным методом можно сделать ещё более эффектными применением пост печатной обработки, такой как:

тиснение;

ламинация;

лакировка.

Применение этих способов обработки сделает визитки запоминающимися, что является важным условием для компаний-производителей товаров и организаций оказывающих какие-либо услуги.