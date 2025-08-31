Офсетная печать визиток — что это
31 августа 2025

Визитки в эпоху цифровизации были и остаются эффективным инструментом знакомства с компанией, неотъемлемой составляющей любого успешного бизнеса.

Почему визитки остаются актуальными и сегодня

Компактные миниатюрные по размерам визитки обычно распространяются с целью установления максимального числа контактов с потенциальными клиентами или партнерами для успешного взаимодействия.

Они могут быть карточкой, содержащей информацию о компании, организации или частном лице.

В деловом этикете в настоящее время визитка ценится и является частью имиджа. При необходимости выпуска большого тиража визиток выгоднее печатать их офсетным способом, если маленький тираж — достаточно будет напечатать на цифровых печатных устройствах.

Офсетная печать визиток: плюсы и особенности изготовления

Профессиональный и креативный дизайн визитки сразу привлекает внимание и создает благоприятное впечатление у клиентов или партнеров по бизнесу.

В настоящее время одними из популярных технологий их изготовления является офсетная печать.

Офсетная печать — это технология, при которой изображение сначала наносится на печатную форму, а затем переносится на бумагу через специальный вал.

Можно выбрать любой формат и размеры визиток- нестандартные, классические, с разным шрифтом и другими запоминающимися образами, под логотип бренда или для краткого и емкого изложения данных о человеке или компании.

Плюсы офсетной печати визиток:

  • Лучшее качество цветопередачи в сравнении с цифровой печатью;
  • Четкие линии, насыщенные цвета, детализация, что особенно важно на маленьких по размерам визитках (отлично виден мелкий текст, фоны, тонкие элементы);
  • Огромный выбор текстур, фактур бумаги, специальных эффектов (тиснения, металлизированной краски, выборочного лака и др.);
  • Оптимизация расходов при изготовлении больших партий визиток, что особенно выгодно корпоративным заказчикам.

Особенностью офсетной печати являются большие затраты времени на подготовку оборудования к выполнению из-за изготовления печатных форм. Печать визиток может производиться на бумаге разного качества и плотности-от простых мелованных до премиальных дизайнерских.

После изготовления визитных карточек возможна их окончательная доработка: ламинация, тиснение, скругление форм и так далее.

Для печати визиток офсетным способом рекомендуют выбирать любую бумагу-матовую, глянцевую, текстурную, белую или кремовую для создания креативных и необычных карточек.



