Что такое кредит под залог ПТС и особенности его получения
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Что такое кредит под залог ПТС и особенности его получения

14 июля 2021

Для владельцев автомобилей, помимо стандартных банковских кредитов доступен еще один вид займа. Это кредит под залог ПТС . Кто-то слышал о них, но не особо углублялся в тему, так как ему это не было нужно, другие не очень представляют, что это. Третьи активно пользуются данной услугой, так как в некоторых жизненных обстоятельствах она сильно выручает.

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Что такое кредит под залог ПТС

Это разновидность кредита, где есть залог. Несмотря на то, что в названии фигурирует ПТС, разумеется, в качестве залога используется не просто сама бумажка, а транспортное средство.

По сути, этот тот же кредит под залог авто, но немного в другом формате. Машину оставлять у кредитора до окончания срок кредита и полного его погашения не требуется. В этом главное преимущество, так как заемщик может продолжать пользоваться своей машиной. Предоставляется только паспорт транспортного средства (ПТС).

К преимуществам такого кредитования можно отнести:

  • Возможность получить в кредит сумму, равную 70-80% рыночной стоимости машины. Для некоторых это не является преимуществом, потому что они, например, хотели взять 2 000 000 в кредит под залог ПТС машины, которая стоит 300 000 рублей и им отказали. Но, это нормальное явление. Машина является залоговым имуществом и ее стоимость должна соответствовать выдаваемой сумме кредита.
  • Высокий процент одобрения заявок. Даже если не все хорошо с кредитной историей, либо есть еще не полностью погашенные другие кредиты, высокая вероятность, что заявка будет одобрена. Связано это с тем, что у кредитной организации есть гарантии в виде авто, которое в случае чего, она может продать и использовать вырученные деньги для закрытия всей задолженности.
  • Возможно оформления такого кредита не только в классическом банке, но и в специальных автоломбардах и организациях, работающих с такими займами.

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Как и где получить такой кредит

Сейчас большую часть процедур и вовсе можно пройти в формате онлайн, например, подать заявку, получить оценку авто, узнать сумму, которую кредитная организация готова выдать в качестве кредита, на каких условиях и так далее.

При подаче заявке на получение кредита под залог ПТС, заемщик должен будет предоставить следующие документы:

  • Паспорт гражданина РФ
  • ПТС автомобиля
  • Второй документ, подтверждающий личность
  • Заполненное заявление на получение кредита и так далее.

В каждой организации может быть свой список документов и требований. Это лучше уточнять.

Сама машина момент оформления кредита не должна быть залоговой. Это все строго проверяется.



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