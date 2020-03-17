Виды женских солнцезащитных очков

Такие изделия используются для того, чтобы надёжно защитить глаз от яркого воздействия лучей солнца. Их основной особенностью является использование тёмных цветных линз, которые способствуют уменьшению попадающего на зрительные органы ультрафиолетовые лучи. Женские очки от солнца по доступным ценам предлагает интернет-магазин https://mir-optik.ru/zhenskie-ochki.html.

Очки для защиты глаз от солнца также являются модным аксессуаром. В конструкции солнцезащитных очков присутствуют следующие элементы:

Дужки.

Мостик.

Линзы.

Шарниры.

Покрытие линз.

Оправа.

Линзы фиксируются в оправу, которая может быть изготовлена из разнообразных материалов. В основном это пластик или же металл. Стёкла вставляются в оправу. При этом на стекле присутствует специально предназначенное покрытие, которое и будет защищать глаза.

Мостик применяется для соединения между собой оправы каждой линзы. Как правило, мостик является металлическим. Также оправа и мостик могут быть монолитной конструкцией. Шарниры используются для того, чтобы фиксировать дужки при помощи которых изделие будет держаться на ушах.

Шарниры являются стальными элементами и в них присутствует пружина, помогающая складывать дужки. Самой дорогой частью являются линзы. Именно их качество влияют на то, подойдут ли очки потребителю. Производят их из поликарбоната либо же из стекла. Помимо этого, можно встретить и аксессуары из пластика.

Разновидности изделий

Видов солнцезащитных очков для представительниц прекрасного пола довольно много. Наиболее распространёнными принято считать маски и спортивные варианты, тишейды и кошачий глаз, вайфареры и авиаторы, а также броулайнеры.