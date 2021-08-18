Сборная Украины назвала расширенный состав на матчи отбора на чемпионат мира-2022

На ближайшие матчи выбраны 24 футболиста. Стал известен состав сборной Украины на матчи отбора на чемпионат мира-2022. Состав сборной Украины содержит 32 футболиста, восемь из которых попали в резервный список.

Избранием игроков на ближайшие матчи занимался комитет национальных сборных УАФ — национальная команда продолжает находиться без главного тренера после того, как пост покинул Андрей ШевченкоЧитайте также: Обновленный рейтинг ФИФА: сборная Украины опустилась на 25-е місцеСеред избранных 24 пять футболистов не попали в окончательную заявку на Евро-2020. Речь идет о голкипера Андрея Лунина, защитников Виктора Корниенко и Александра Сироту, а также полузащитников Виталия Буяльского и Игоря Харатина.

В то же время, не попали в расширенный состав сборной Украины голкипер Андрей Пятов, защитник Денис Попов, хавбеки Роман Безус, Марлос, Георгий Судаков, а также форвард Артем Беседин. Список игроков сборной Украины к матчам отбора на ЧМ-2022

Вратари: Георгий Бущан ( «Динамо» ), Анатолий Трубин ( «Шахтер» ), Андрей Лунин ( «Реал», Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — «Шахтер» ), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все — «Динамо» ), Эдуард Соболь ( «Брюгге», Бельгия). Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — «Динамо» ), Тарас Степаненко ( «Шахтер» ), Руслан Малиновский ( «Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко ( «Вест Хем» ), Александр Зинченко ( «Манчестер Сити» ), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба — «Ференцварош» ).

Нападающие: Роман Яремчук ( «Бенфика», Португалия), Артем Довбык ( «Днепр-1» )В расширенном списке футболистов абсолютными дебютантами есть защитник Тарас Качараба, полузащитник Владислав Кочергин, а также нападающий Даниил Сикан.

Резервный список игроков сборной Украины

Защитники: Тарас Качараба ( «Славия», Чехия), Богдан Михайличенко ( «Андерлехт», Бельгия), Ефим Конопля ( «Шахтер» )полузащитники: Евгений Макаренко ( «Фехервар», Венгрия), Виктор Коваленко ( «Специя», Италия), Евгений Коноплянка ( «Шахтер» ), Владислав Кочергин ( «Заря» )нападающие: Даниил Сикан ( «Шахтер» )Сбор национальной команды начнется 29 августа в Киеве.

Что известно, Украина должна получить нового тренера во вторник, 17 августа. Главный претендент-глава команды U18 Александр Петраков.

Последний раз Украина проводила матчи еще в июле — поражение 0:4 в четвертьфинале чемпионата Европы-2020. В отборе на чемпионат мира-2022 сборная Украины провела уже три матча в марте, все сыграла вничью — против Франции, Финляндии и Казахстана со счетом 1:1.

Расписание матчей сборной Украины в вересні1 сентября. Казахстан-Украина (отбор на ЧМ-2022) 4 сентября.

Украина-Франция (отбор на ЧМ-2022) 8 сентября. Чехия — Украина (товарищеский матч)Читайте также: УЕФА отменила квоту выездных фанатов на сентябрьские матчи сборных.

Что это значит для Украины.