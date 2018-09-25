Что такое корпоративные сувениры?

Корпоративные сувениры – это уникальное маркетинговое средство, которое позволяет не только повысить узнаваемость бренда, но и обеспечить репутационный рост. Сегодня подобную продукцию способна произвести практически любая частная полиграфия. Однако, настоятельно рекомендуется уделить особое внимание выбору профессионалов. Напомним, что потенциальные клиенты напрямую будут ассоциировать Вашу фирму с качеством полученной сувенирной продукции. Вопреки устоявшемуся мнению необходимо указать, что к сувенирной продукции помимо ручек, органайзеров и блокнотов относится огромное количество дополнительных позиций.

На сайте https://omnigifts.ru/ вполне возможно сделать заказ на производство корпоративных сувениров прямо сейчас. Однако, перед тем как заказывать, настоятельно рекомендуется разобраться в том, какие сувениры наиболее предпочтительны. Ведь общих советов в данном плане быть не может. Всё зависит от получателя сувенирной продукции (его специфика).

Какими могут быть в принципе корпоративные сувениры?

Достаточно распространёнными позициями можно считать:

канцелярия (ручки, календари, органайзеры, блокноты и т.д.);

одежда (футболки, бейсболки и т.д.);

брелоки;

вещи для офиса (коврики для компьютерной мыши, подставки, визитницы;

посуда и т.д.

Первый пункт списка является самым распространённым. Столь высокая популярность обосновывается широким спектром применения подобной продукции. Ручки, блокноты, календари – все это вполне востребовано, вне зависимости от сферы деятельности получателя. Неважно – клиент он или будущий деловой партнёр.

Одежда и брелоки производятся больше с прицелом на проведение крупных PR-акций. В пример можно привести выставки и тематические встречи, где корпоративные сувениры попросту раздаются всем желающим.

Как часто следует заказывать сувенирную продукцию?

Отметим, что продвижение бренда именно за счёт сувениров является одним из наиболее доступных в плане фактической стоимости. Реклама в Интернете или СМИ обойдётся дороже.

При этом, сувениры обеспечивают неплохой результат в отношении привлечения новых клиентов.

Но схема работает только в одном случае – сувениры, вне зависимости от их природы (канцелярия или вещи для офиса), должны быть выполнены с наивысшим качеством. То же самое относится к полиграфической части сувенира.

Если спустя месяц после использования сувенира с его поверхности осыпается логотип продвигаемого бренда, толку от такой продукции – 0!

Смотрите также: Узнайте о том, как следует продавать сувенирную продукцию. Советы в отношении аренды офисных помещений — http://www.propr.me/kak-snyat-ofis-v-arendu/

В видео рассказывается о преимуществах сувенирной продукции на примере сувениров для журналистов: