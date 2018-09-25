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Что такое корпоративные сувениры?

25 сентября 2018

Корпоративные сувениры – это уникальное маркетинговое средство, которое позволяет не только повысить узнаваемость бренда, но и обеспечить репутационный рост. Сегодня подобную продукцию способна произвести практически любая частная полиграфия. Однако, настоятельно рекомендуется уделить особое внимание выбору профессионалов. Напомним, что потенциальные клиенты напрямую будут ассоциировать Вашу фирму с качеством полученной сувенирной продукции. Вопреки устоявшемуся мнению необходимо указать, что к сувенирной продукции помимо ручек, органайзеров и блокнотов относится огромное количество дополнительных позиций.

На сайте https://omnigifts.ru/ вполне возможно сделать заказ на производство корпоративных сувениров прямо сейчас. Однако, перед тем как заказывать, настоятельно рекомендуется разобраться в том, какие сувениры наиболее предпочтительны. Ведь общих советов в данном плане быть не может. Всё зависит от получателя сувенирной продукции (его специфика).

Какими могут быть в принципе корпоративные сувениры?

Какими могут быть в принципе корпоративные сувениры?

Достаточно распространёнными позициями можно считать:

  • канцелярия (ручки, календари, органайзеры, блокноты и т.д.);
  • одежда (футболки, бейсболки и т.д.);
  • брелоки;
  • вещи для офиса (коврики для компьютерной мыши, подставки, визитницы;
  • посуда и т.д.

Первый пункт списка является самым распространённым. Столь высокая популярность обосновывается широким спектром применения подобной продукции. Ручки, блокноты, календари – все это вполне востребовано, вне зависимости от сферы деятельности получателя. Неважно – клиент он или будущий деловой партнёр.

Одежда и брелоки производятся больше с прицелом на проведение крупных PR-акций. В пример можно привести выставки и тематические встречи, где корпоративные сувениры попросту раздаются всем желающим.

Как часто следует заказывать сувенирную продукцию?

Как часто следует заказывать сувенирную продукцию?

Отметим, что продвижение бренда именно за счёт сувениров является одним из наиболее доступных в плане фактической стоимости. Реклама в Интернете или СМИ обойдётся дороже.

При этом, сувениры обеспечивают неплохой результат в отношении привлечения новых клиентов.

Но схема работает только в одном случае – сувениры, вне зависимости от их природы (канцелярия или вещи для офиса), должны быть выполнены с наивысшим качеством. То же самое относится к полиграфической части сувенира.

Если спустя месяц после использования сувенира с его поверхности осыпается логотип продвигаемого бренда, толку от такой продукции – 0!

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В видео рассказывается о преимуществах сувенирной продукции на примере сувениров для журналистов:



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