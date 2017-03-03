Как снять офис в аренду?

Коммерческая недвижимость продолжает пользоваться большим спросом на рынке недвижимости. Однако вряд ли молодой компании следует приобретать офис, к примеру, в центре города. Да и вряд ли у неё имеется необходимо количество средств для этого.

На сайте www.uspen.ru имеется большое количество предложений. Преимуществом можно считать исключение посредников в виде агентств недвижимости. Вы сотрудничаете напрямую с собственников, что позволяет сократить сумму аренды до 30%.

Основные критерии, которых необходимо придерживаться при выбор офиса в аренду

Ниже представлены основные аспекты выбора:

территориальное расположение;

наличие парковки;

достаточная площадь;

подходящая планировка;

выгодные коммерческие условия аренды.

Далеко не всегда расположение офиса в центре является лучшим решением задачи. Дело в том, что деловая часть города всегда переполнена. Следовательно, придётся тратить большое количество времени на дорогу (пробки – в особенности в мегаполисах).

Выбор офиса можно разобрать на примере туристического агентства. С одной стороны, необходимо сделать так, чтобы потенциальные клиенты могли без всяких сложностей явиться в офис. С другой стороны – переплачивать также не хочется.

Современные бизнес-центры – это оптимальный вариант. Они всегда располагают развитой инфраструктурой. Кроме того, в бизнес-центре сдаётся абсолютно любая площадь: от 5 кв. Метров до целых этажей.

Планировка офиса имеет значение

Немногие арендаторы офисов обращают внимание на отделку и планировку офисных помещений. Между тем, она способа влиять на работу сотрудников. Доказано неоднократно, что при помощи цвета стен можно существенным образом снизить количество конфликтов в коллективе.

Кстати говоря о конфликтах… Дополнительный способ их избежать – предоставить каждому работнику достаточное количество места. Однако бытует мнение, что на конфликтность влияет не размер (площадь) этого места, а уровень приватности.

Обеспечьте работникам возможность отгородиться ото всех, и Вы увидите, насколько увеличиться эффективность работы.

Безусловно, при выборе важно оценивать условия, на которых предоставляется аренда. Следует помнить, что торг всегда уместен. Но он в любом случае должен быть обоснован. Владелец никогда не снизит цену, если у Вас недостаточно денег для оплаты.

Но если объяснить ему, что у конкурентов предложения выгоднее, то скидка может быть получена.

Смотрите также: Узнайте о том, какие типы современных офисов сегодня существуют. Знаете ли Вы, что офисы стали площадкой для реализации современного дизайна — http://www.propr.me/ofisy-stali-arenoj-sovremennogo-dizajna/?

Специалист расскажет обо всех «подводных камнях» при аренде офисного помещения: