Что такое кадровое агентство простыми словами? Узнайте о практикуемых подходах и возможных взносах.
идеи в лицах

Что такое кадровое агентство простыми словами?

27 октября 2024

Кадровым агентством принято называть частную компанию, сферой ответственности которой является поиск и предоставление специалистов, профессионалов для штата организаций, выступающих в качестве заказчиков. Действительно, далеко не всегда уместно держать в организации собственный отдел кадровиков.

На сайте https://www.kaus-group.ru читатель сможет получить широкий спектр услуг по поиску профессионалов в Москве. Несмотря на широкую распространенность, доступность высшего и средне-специального образования, найти профессионала бывает непросто.

Типичный рабочий подход кадровиков

Типичный рабочий подход кадровиков

В базовом комплекте услуг кадровое агентство работает по следующей схеме:

  • изучение потребностей заказчика;
  • поиск кандидатов;
  • собеседование и верификация предоставленных документов.

Кадровые агентства бывают профильными и общими. В первом случае кадровики ищут специалистов в строго конкретной сфере: например, в IT.

Типичная схема сотрудничества агентства и заказчика подразумевает полную оплату стоимости приобретаемых услуг. А это означает, что кадровое агентство не будет собирать деньги с откликнувшихся соискателей на вакансии, «чтобы попасть в базу» и т.д.

Прежде, чем претендент на должность будет рекомендован заказчику, его тщательно проверят на соответствие заявленным квалификациям.

Дополнительные услуги кадровых агентств

Дополнительные услуги кадровых агентств

Кадровики действительно могут брать деньги с претендентов, но только в случае продажи последним соответствующих услуг. Нередко кадровые агентства наряду с поиском профессионалов занимаются и повышением их квалификации.

Не всегда соискатель на должность может корректно презентовать себя. В этом случае будет предложена помощь в составлении резюме.

Резюме, составленное в соответствии с негласными стандартами корпоративного сектора (о которых претендент зачастую и не подозревает), существенно увеличивают шансы на получение желаемой должности.

Кадровые агентства также могут подбирать специалистов для работы в условиях вахты или контрактного сотрудничества (например, сезонная работа). Относительно недавно кадровики также стали формировать штаты аутсорсеров.

Смотрите также:

  • Советы в отношении поиска квалифицированного специалиста в IT-сфере.

Ролик поможет понять, как работает современное кадровое агентство:



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