Многие торговые площадки в период пандемии коронавируса практически полностью перешли на продажи в Интернете. Сеть предоставляет уникальные возможности для торговли. И если ранее основной сложностью была даже не доставка, а получение средств от покупателя в оплату товара/услуги, сегодня всё предельно упрощено. Речь идёт об использовании специальных сервисов приёма оплаты. Для России оптимальным остаётся Яндекс.Касса. Она раскрывает широкий функционал не только для передачи электронных денег, но и для оплаты налогов.

Чтобы разобраться, как работает личный кабинет Яндекс.Касса не потребуется много времени. Интерфейс интуитивно понятен, всё на русском языке. Приём безналичных платежей можно начинать фактически сразу после подключения сервиса. Скачивать ничего не придётся. Яндекс.Касса располагается в облаке, за счёт чего и обеспечивается ультимативная защита финансов, конфиденциальной информации.

Применима ли Яндекс.Касса для самозанятых

Безусловно, этот сервис идеален для тех, кто работает сам на себя. Напомним, что для ИП и юридических лиц закон обязывает открывать онлайн-кассу. Сделать это несложно, тем не менее – дополнительные «телодвижения».

В случае с самозанятыми Яндекс.Касса все необходимые действия, относящиеся к Налоговой инспекции берёт на себя. Ниже перечислим основные преимущества сервиса:

оплата товара/услуги любым существующим способом (естественно, кроме наличных);

выполнять платёж можно в любое время суток, в праздники и выходные;

абсолютная защита платёжных данных покупателя/продавца;

для совершения оплаты достаточно сделать всего пару кликов.

Под любыми способами оплаты подразумеваются: банковская карта, Apple Pay, Google Pay, практически все электронные кошельки и т.д.

При этом комиссия за использование услуг сервиса вполне доступна и адекватна предлагаемому функционалу.

Как получить оплату через Яндекс.Кассу?

Существует два подхода: через встроенный эквайринг и через отправленный счёт.

Первый вариант подразумевает расположение кнопки «Купить» на собственном сайте Интернет-магазина. Сделать это достаточно просто, если Вы пользуетесь популярными CMS.

Если у продавца нет собственной торговой онлайн-площадки, скорее всего, продажи осуществляются через почту. Здесь уместнее отправить счёт для оплаты на почтовый ящик покупателя.

Яндекс.Касса обеспечивает самое главное – автоматизацию приёма платежей и полную безопасность денег. Количество пользователей продолжает стремительно увеличиваться. Сколько продлится коронавирусный кризис неизвестно.

В видео демонстрируется функционал кабинета Яндекс.Кассы: