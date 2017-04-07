Что такое hyip?

Желание заработка лёгких денег может привести в такие дебри, в которых без посторонней помощи вряд ли удастся разобраться. В качестве примера можно привести следующую сферу – hyip (хайп). Финансовые хайпы представляют собой аналоги финансовых пирамид и не так давно активно стали развиваться в рунете.

Сегодня для организации подобной финансовой структуры достаточно лишь двух человек с небольшим стартовым капиталом. Без труда можно найти шаблоны, которые уже располагают плагинами для получения денежных средств через популярные электронные платёжные системы. Между тем, хайп мониторниг может стать эффективным средством оценки конкретного хайп-проекта. Однако он же может и внести сумбур в анализ потенциально возможной выгоды.

Принцип работы любого хайпа

Суть заключается в следующем, в начале создаётся финансовая структура. Но жизнь её возможна лишь в том случае, если в неё будут поступать новые члены по реферальным ссылкам.

Новые люди вкладываются в финансовую структуру, благодаря те члены, которые сумели зайти ещё на старте начинают получать деньги. Естественно, продолжаться это вечно не может. Следовательно, задачей инвестора считается выявление развивающихся хайп-проектов и вход в них на максимально ранней стадии.

При этом для продвижения хайпов используется хайп-мониторинг. Вполне могут покупаться положительные отзывы. Отличить хайп-мониторинг от инвест-блога очень просто.

Зачатую это веб-сайты, которые в принципе практически не обладают никаким дизайном и юзабилити – простое нагромождение информации, которое хоть как-то систематизировано.

Между тем, оценка и анализ этой информации, которая собирается с нескольких хайп-мониторингов может предоставить реальный расклад дел о конкретном хайп-проекте. На основании и результатов этого анализа и принимается решение о входе.

Отрицательные стороны хайпов

Наверняка опыт МММ не требует дополнительного разъяснения. Какой бы огромной ни была финансовая пирамида, рано или поздно она схлопнется, так как количество новых членов структуры неминуемо будет сокращаться после достижения пика.

Следовательно, в любом случае некоторое количество вкладчиков окажется обманутыми. В полной мере хайпы не могут считаться мошенничеством. Ведь каждый участник прекрасно понимает, во что он ввязывается.

Вместе с тем, хайпы – это самый быстрый способ увеличить собственные вклады, без совершения какой-то напряжённой деятельности.

Достаточно уметь разбираться в данной сфере инвестирования, чтобы за короткий промежуток времени увеличить капитал в несколько десятков раз.

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В видео будет рассказано о том, что собой представляет hyip: