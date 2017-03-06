Как заработать в Интернете?

Многие ищут возможность дополнительного заработка. Интернет подобную возможность может предоставить и не одну. Однако следует понимать, чего следует ожидать от большинства рецептов, которые предлагаются в сети.

Заработок в Интернете базируется, прежде всего, на возможности выполнения какой-либо работы. Вряд ли стоит говорить, что заработок в виде финансовых структур наподобие МММ или заработок на кликах – это не то, что ищет человек.

Необходимость совершения какого-либо действия

Не стоит полагать, что если заработок в сети предполагает сидение перед компьютером, речь идёт исключительно о лёгкой наживе. Отнюдь, заработок в сети также подчас предполагает наличие необходимого образования, а также определённого рода навыков.

Ниже представлены наиболее распространённые способы заработка в сети:

биржа (зачастую Forex);

помощь по Photoshop;

выполнение переводов;

программирование;

неквалифицированная помощь.

В Интернете действуют ровно те же правила, что и в реальной жизни. Неквалифицированный труд оценивается меньше всего. К примеру, если Вы планируете зарабатывать на том, чтобы совершать холодные звонки по скайпу, то не стоит обольщаться большими деньгами.

Между тем, опытный переводчик, к примеру, китайского языка, способен зарабатывать по-настоящему много, не выходя из дома.

На биржу следует идти лишь в случае, если деньги уже есть

Биржа – это умножитель дохода, а не его производитель. Другими словами, если у Вас в принципе нет денег в кармане, на бирже делать нечего. Кроме того, участие в биржевых торгах подразумевает понимание механизмов рынка.

Кроме того, не стоит забывать о том, что любая торговля не может быть сиюминутной. То есть, ощутимые деньги можно получить лишь в случае выжидания оптимальной точки входа в тренд и выхода из него.

Вся сложность биржевой торговли заключается в необходимости постоянного контроля за процессом. Различного рода памм-счета являются ничем иным, как настоящим обманом. Никто за Вас не будет зарабатывать и просто отдавать деньги.

В любом случае биржу следует относить к пассивному доходу.

Заработок в Интернете возможен. Но для его извлечения необходимо будет потратить ни один день на изучение различной информации, собственные эксперименты и т.д.

В видео будет представлен сайт, где можно зарабатывать по 20 рублей всего за 1 минуту: