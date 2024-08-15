Применение фискальных накопителей обусловлено требованиями контролирующего и надзорного органа о ведение отчетности в местах оптовой и розничной торговли.

Для каждого предприятия, где есть наличный и безналичный расчет, а также система налогообложения подразумевает наличие кассового аппарата, необходимо подключение фискального накопителя через регионального оператора. На сайте компании ЦЭО — фискальный накопитель на 15/36 месяцев можно подобрать на выгодных условиях.

Что такое фискальный накопитель

Фискальным накопителем называют специальное оборудование с программой, которое используется для сбора, хранения и передачи данных о пробитых чеках в инспекцию Федеральной Налоговой Службы. Использование ФН обязательно для всех субъектов торговли во всех регионах РФ.

Своевременная передача данных о количестве и видах реализованных товаров и услуг позволит вовремя информировать ФНС о масштабах торговых операций, сумм доходов и налоговой ставки.

Установка фискального накопителя производится непосредственно при налаживании работы кассового аппарата, и требует синхронизации.

Необходимо отметить, что согласно действующему законодательству, фискальные накопители подлежат регистрации в территориальных подразделениях налоговой службы при личном присутствии генерального директора, или учредителя, иного лица по доверенности, представляющего интересы субъекта предпринимательской деятельности.

Как правильно использовать фискальный накопитель

Требования по использованию фискального накопителя закреплены в 54-ФЗ. Внешне ФН выглядит как встраиваемый чип н\компактного размера, во всех онлайн-кассах предусмотрен специальный слот для оборудования, при помощи которого осуществляется сбор и хранение данных.

Вся информация, записанная во время работы на фискальный накопитель, защищена от изменения или удаления.

По окончанию срока действия чипа необходимо в установленном порядке его заменить, а в этот промежуток все операции прекращаются. В основном регистрацию ФН производят после массовых праздников, чтобы в разгаре торговли не останавливать реализацию товаров и услуг.

Для новых субъектов предпринимательской деятельности приобретение и установка фискального накопителя осуществляется во время регистрации статуса юридического лица или ИП.

Замена ФН должна производиться в установленные сроки, с дальнейшей передачей чипа с данными в территориальный орган ФНС по месту нахождения объекта торговли.