Что такое фасонный металлопрокат и его виды

Сегодня металлопрокат применяется очень широко, в том числе и фасонный. Последний представляет собой изделия, очень важные в промышленности и других сферах, но прежде чем приобретать что-либо из этой категории, важно ознакомиться с особенностями и разновидностями такого металлопроката. Широкий выбор фасонного проката предлагает компания https://www.maxima-metall.dp.ua/ua/products/fasonnyiy-prokat.html.

Что представляет собой такой металлопрокат

Во-первых, такое изделие отличается фигурной формой. Это позволяет использовать его во множестве сфер, где недостаточно использования сортового металлопроката, для многих более привычного.

Во-вторых, у таких изделий через контурное сечение всегда проходит касательная линия. Как минимум, в одной точке. Эта особенность очень важна не только в различных сферах промышленности, но и в строительстве, и в транспортной отрасли.

Существует несколько основных типов фасонного металлопроката, которые будут уместны во множестве ситуаций. Если знать, где их покупать, можно выгодно приобрести изделия, полностью соответствующие стандартам качества.

Балки двутавровые

Эти изделия используются при создании различных металлоконструкций в сфере строительства и отличаются надежностью и удобством в использовании. Нередко применяются в качестве несущих элементов.

Рельсы

Такой фасонный металлопрокат активно используется в транспортной сфере и не только. Рельсы, выполненные из высококачественной стали, способны выдерживать высокие нагрузки, в том числе, связанные с передвижением составов.

Швеллеры

Прекрасно подходят в качестве различных несущих элементов. Дело в том, что эти изделия очень хорошо справляются с вертикальными нагрузками, благодаря своей выдающейся устойчивости на изгиб. Применяются во множестве областей.

Стальные уголки

Элементы перекрытий, а также каркасы сооружений – вот, где активно применяется эта разновидность фасонного металлопроката. Изделия очень удобны в эксплуатации, благодаря своему небольшому размеру и при этом высокой надежности.

Если требуется фасонный металлопрокат, стоит ответственно подойти к его выбору. Очень важно, чтобы и у производителя, и у поставщика, и у продавца была безупречная репутация. В этом случае можно рассчитывать на то, что у изделий будет высочайшее качество, и они будут оригинальными.