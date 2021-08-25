В паралимпийском поселке Токио зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19 среди спортсменов

Положительный случай зафиксировали в день открытия Паралимпиады-2020. В паралимпийском поселке, открытом перед Играми-2020, зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом среди спортсменов. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Во вторник, 17 августа, в Токио открылся Паралимпийский поселок. На время Паралимпиады-2020 в нем будут проживать спортсмены, а также тренеры и другой персонал.

Первый положительный случай заболевания коронавирусом в паралимпийском поселке был выявлен в четверг, 19 августа у одного из рабочих. А в день церемонии открытия Паралимпиады положительный результат теста на коронавирус получил и спортсмен.

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Спортсмена уже отправили на самоизоляцию и его участие в играх выглядит маловероятным — на карантине ему придется находиться в течение двух недель. «Мы ожидали, что будет определенное количество положительных случаев заболевания коронавирусом в середине поселка. Поэтому в силу сразу же вступил протокол, как только стало известно о случае с коронавирусом.

Вышеупомянутую особу отправили на карантин, после чего начнем расследование с целью определения ближайших контактов. Это стандартная процедура, и мы на нее реагируем», — отметил представитель оргкомитета Токио-2020.

Что известно с 1 июля (даты прибытия спортсменов на Олимпийские игры в Токио) до 21 августа в Олимпийском и паралимпийском поселках было выявлено 36 случаев заболевания коронавирусом, среди них 16 — спортсмены. С 12 августа в Токио зарегистрировали 154 случая заболевания коронавирусом среди лиц, связанных с Паралимпиаде-2020.

Среди них семь спортсменов. Перед стартом Паралимпиады — 2020 от участия на соревнованиях отказались спортсмены из пяти стран-Самоа, Кирибати, Тонга, Вануату, а также Афганистана.

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Что далі24 августа — церемония открытия Паралимпийских Игр в Токио. Читайте также: определены знаменосцы Украины на церемонии открытия Паралимпиады-2020