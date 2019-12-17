Где парковки в аэропорту Домодедово?

Сегодня личный автомобиль – это средство передвижения. Действительно, доступных авто на рынке стало предостаточно. Рабочий человек гарантированно сможет себе позволить покупку машины. Однако, не всегда личный транспорт удобен в использовании. К примеру, можно приехать в аэропорт самостоятельно. Но при отлёте придётся оставлять автомобиль на охраняемой парковке рядом аэропортом. Спрос диктует предложение. По цене охраняемая парковка обойдётся почти в 5000 рублей! Естественно, для большинства москвичей и гостей столицы такая ситуация не кажется допустимой.

Однако, всегда можно найти альтернативу. Посуточная парковка около аэропорта Домодедово – идеальное решение по всем параметрам. Помимо непосредственно хранения автомобиля, подобные площадки готовы предоставить ряд дополнительных услуг. При этом стоимость места под авто более, чем доступна для рядового обывателя.

Насколько безопасно оставлять автомобиль на частных парковках?

Владельцы транспортных средств выбирают парковку непосредственно в аэропорту по причине предоставляемых гарантий. Автомобилист на 100% уверен в том, что по прилёту автомобиль будет на месте, фары и стекла целы, а бензин – на месте в баке.

Частные парковки располагаются на некотором отдалении от аэропорта. По этой причине им приходится предоставлять более высокий сервис в целях конкуренции. Если Вы выберете частную парковку, ситуация будет выглядеть следующим образом:

заезжая на парковочный комплекс к Вам прикрепляется парковщик, который покажет место и поможет аккуратно поставить автомобиль;

после того, как автомобиль занял место, владелец отправляется в администрацию парковочного комплекса;

в администрации заключается договор на желаемый срок стоянки, услуга оплачивается в соответствии с актуальными расценками;

за минимальную дополнительную плату багаж будет упакован;

во время ожидания трансфера в аэропорт, в распоряжении автомобилиста Wi-Fi и горячий кофе.

Машина, которая обеспечивает трансфер до аэропорта, комфортабельная, оснащённая детскими креслами.

Ультимативный контроль над своим автомобилем

Некоторые парковки рядом с Домодедово позволяют владельцам наблюдать за автомобилем в режиме реального времени. Естественно, вся парковка располагает системой видеонаблюдения.

При этом видеопоток транслируется на защищённый сервер.

Обладая ноутбуком или современным смартфоном, владелец автомобиля всегда может пройти по указанному адресу в сети и проконтролировать присутствие авто на том самом месте, где оно и было поставлено.

Несмотря на высочайший сервис обслуживания, экономия по цене может достигать 300%.

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В видео приведён пример частной парковки, расположенной в 11 км от аэропорта Домодедово: