Что такое факсимиле подписи и какие есть виды?

Любой предприниматель знает простую истину – оптимизация в достижение максимальной эффективности гарантированно ведёт к увеличению прибыли. Время – это единственный ресурс, который невозможно восполнить. Следовательно, имеет смысл лишь экономить его. В крупных компаниях на подпись начальству приносят около 30-40 документов на подпись. Означенная кипа может быть больше. Чтобы не ставить подпись вручную на каждом документе, можно воспользоваться факсимиле. Речь идёт о зеркальном оттиске подписи ответственного лица, выполненного в виде обыкновенной печати или автоматизированного штампа.

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Где ставить факсимиле не запрещено законом?

В законах РФ в принципе нет никаких пунктов, которые РАЗРЕШАЮТ использовать использование факсимиле. Подразумевается лишь отсутствие реальных запретов. К примеру, если конкретная компания в собственном уставе пропишет возможность использования означенного средства, на большей части внутреннего документооборота факсимиле будет законной.

Использовать факсимиле разрешается и при заключении договоров. Но в этой ситуации критически важно, чтобы в самом договоре присутствовал пункт о возможности использовании факсимиле.

Если означенный пункт не был прописан, партнёр вправе оспорить юридическую силу договора, и явно в подобном подходе будут достигнуты успехи (при желании можно будет доказать, что договор – ничего не значащая бумажка).

Зачастую факсимиле используется для оформления кадровых или других первичных документов.

Где факсимиле использовать нельзя?

Существуют весьма прозрачные и понятные правила, запрещающие использовать оттиски оригинальных подписей:

на налоговых документах;

на доверенностях;

на счетах (оплата чего-либо);

на счёт-фактурах и т.д.

Означенные документы должны располагать исключительно оригинальной подписью. В противном случае налагаются штрафы, а документ признаются недействительным. В особенности штрафы велики в налоговых органах.

В видео наглядно демонстрируется принцип изготовления факсимиле: